Đề nghị kiểm tra toàn diện doanh nghiệp nợ thuế trên 24 tỷ

Vào ngày 29/12/2022, Báo Nghệ An có đăng tải bài viết “Nghệ An: 220 doanh nghiệp nợ thuế trên 827 tỷ đồng”. Trong bài viết này, có thông tin việc nợ thuế của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 24. Cụ thể, ngày 22/12/2022 Cục Thuế Nghệ An ban hành Thông báo số 3296/TB-CT công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước vì “Vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 100, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điểm g, Khoản 1, Điều 29, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Bảng danh sách đính kèm Thông báo số 3296/TB-CT cho thấy Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 xếp thứ 5 trong danh sách doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là 24.820.277.898 đồng. Còn ở thời điểm hiện tại, theo Cục Thuế Nghệ An cho biết, số nợ thuế của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 24 là 24.677.630.186 đồng.