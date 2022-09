Đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp chống dịch COVID-19 đến ngày 31/12/2023

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lớn và nước thượng nguồn về làm ngập khu vực đình phía Tây chợ Vinh, đêm 29 và rạng sáng 30/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn thành phố Vinh đã chỉ đạo vận hành 2 máy bơm để hạn chế thiệt hại do úng ngập gây ra.

(Baonghean.vn) - Thực hiện xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 700 vườn đăng ký thực hiện, có 256 vườn đã thẩm định và được công nhận vườn chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

(Baonghean.vn) - Sáng 30/9, Tại Sở LĐ-TB&XH diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Niềm hạnh phúc được tận hiến với nghề, điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh, giúp họ bình an vượt qua sinh tử… với bác sĩ Thái Doãn Công, "sứ mệnh" cao quý ấy là “đặc quyền” của nghề thầy thuốc!

(Baonghean.vn) - Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, đồng nghĩa chính sách này hướng đến bao phủ 100% nhóm dân số ở độ tuổi đến trường. Dù được hưởng nhiều quyền lợi, toàn tỉnh hiện còn trên 21 nghìn học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế. Trước thực tế này, ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đề xuất một số giải pháp.

(Baonghean.vn) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) C hi nhánh tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đặc thù năm 2022.