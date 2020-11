Đề nghị tăng cường kiểm tra sức khỏe tài xế để giảm thiểu tai nạn giao thông

Chiều 3/11, UBND tỉnh tổ chức họp Ban An toàn giao thông tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 10 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đ.C

Cần kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 10 tháng đầu năm 2020, kiến nghị các giải pháp về công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới. Một số ý kiến cho rằng, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, tăng cường công tác tuần tra xử lý thì cần tăng cường kiểm tra sức khỏe lái xe, nhất là lái xe đường dài, không để tồn tại tình trạng lái xe sử dụng ma túy. Đồng thời với đó, rà soát kiểm tra, bố trí hợp lý các loại biển báo giao thông, nhất là trên địa bàn TP Vinh...

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh trong công tác phối hợp bảo đảm TTATGT 10 tháng đầu năm. Đồng chí Lê Hồng Vinh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đ.C Trong thời gian tới, đặc biệt trong các tháng cuối năm dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cần tiếp tục đôn đốc các sở, ngành thực hiện Năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, nhất là khu vực cổng trường, các chợ, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải; vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện, vi phạm về sử dụng mũ bảo hiểm... Ngành GTVT tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án xây dựng công trình giao thông; ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ để xử lý điểm đen về TNGT...

10 tháng đầu năm xảy ra 187 vụ TNGT



Theo báo cáo, 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn xảy ra 187 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 132 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 22 vụ (11,7%), giảm 20 người chết (18,1%), giảm 13 người bị thương (9,8%).

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.C

Trong đó phần lớn xuất phát từ các nguyên nhân như: Không chú ý quan sát xảy ra 75 vụ (38%), không làm chủ tốc độ 16 vụ (8,9%), đi sai làn đường phần đường 43 vụ (22%), tránh vượt xe sai quy định 143 vụ (7%)...

Theo báo cáo, có 12 địa phương giảm số người chết do TNGT so với cùng kỳ 2019, gồm: TP Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Thanh Chương, Nam Đàn, Cửa Lò, Quỳ Hợp). Có 2 địa phương có số người chết do TNGT không tăng không giảm so với cùng kỳ là Tân Kỳ, Con Cuông.

Trong thời gian trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính 69.937 trường hợp, ra quyết định xử phạt 64.309 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 69.226.218.000 đồng.

Hiện trường vụ tai nạn vào 15h ngày 24/10 trên Đại lộ Lê Nin, đoạn qua xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu N.K Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.983 trường hợp, với số tiền xử phạt tương ứng hơn 6,3 tỷ đồng; tước GPLX 512 trường hợp, tước Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT 31 trường hợp, phù hiệu 52 trường hợp, cắt thành thùng 52 xe vi phạm. So với cùng kỳ năm 2019 số lượng tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý tăng 486 trường hợp (24,5%), số tiền xử phạt tăng 3,5 tỷ (56,8%).



Trong 10 tháng đầu năm thực hiện khoảng 102 kỳ sát hạch ô tô, 289 kỳ sát hạch mô tô- xe máy; thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại 71.285 GPLX các hạng. So với cùng kỳ giảm 7.526 GPLX các loại (17,3%), trong đó GPLX ô tô giảm 3.251 lượt (24,6%).