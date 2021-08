Đề phòng tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của ngân hàng, tổ chức tín dụng

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An nhận được Công văn số 1056/ANĐT-P4 ngày 16/7/2021 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra vụ án, đã phát hiện, bóc gỡ đường dây tổ chức làm giả rất nhiều con dấu và các loại tài liệu, như: Cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu… của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Các tài liệu giả này được các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng, đưa vào hồ sơ dự án đầu tư và các hồ sơ khác nhằm chứng minh năng lực tài chính.



UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị chức năng trong quá trình nghiên cứu, thẩm định hồ sơ dự án cần xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của doanh nghiệp, cá nhân. Trường hợp nghi ngờ, cần phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để thẩm tra, xác minh.

Công an Nghệ An phá vụ làm giả con dấu, giấy tờ tài liệu vào tháng 11/2016. Ảnh tư liệu Khi phát hiện tài liệu bị làm giả, cung cấp ngay thông tin cho cơ quan điều tra các cấp có thẩm quyền để giám định, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông báo, quán triệt nội dung trên cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để nâng cao cảnh giác, đề phòng, thận trọng trong quá trình công tác.



UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An thông báo cho các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh biết phương thức, thủ đoạn hoạt động nêu trên của các tổ chức, cá nhân; kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm tra, xác minh tài liệu và trả lời theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp khi tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị liên quan đến phương thức, thủ đoạn nêu trên của các tổ chức, cá nhân thì kịp thời điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, cung cấp các thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí phục vụ công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm theo quy định.

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dẫn đến việc các doanh nghiệp không có năng lực tài chính được phê duyệt, thực hiện dự án, làm dự án chậm tiến độ, thậm chí không triển khai được, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các Bộ, ngành, địa phương… Ngoài ra, các đối tượng còn có thể sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…