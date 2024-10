Xã hội

Để phụ nữ Nghệ An khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp hiệu quả

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024), đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An có cuộc trao đổi với Báo Nghệ An về phong trào khởi nghiệp, làm kinh tế của phụ nữ Nghệ An hôm nay.