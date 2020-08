Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử và Vật lý dài, nhiều thí sinh cho rằng khó có điểm cao

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, hôm nay (10/8) có 90.096 lượt thí sinh đăng ký dự thi và đã có 89.778 lượt thí sinh dự thi. Tổng số vắng lượt môn là 318 thí sinh; cụ thể từng môn (Vật lí 39; Hóa học 42; Sinh học 44; Lịch sử 68; Địa lí 65; Giáo dục công dân 60); không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Công tác an ninh, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được thực nghiêm túc, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Không có sự cố bất thường lớn xảy ra. Buổi thi sáng nay diễn ra bình thường, an toàn.