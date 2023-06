Đề Toán vừa sức, thí sinh hy vọng điểm thi sẽ được cải thiện

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng nay (6/6), sau 120 phút làm bài, các thí sinh đã hoàn thành môn thi Toán theo hình thức tự luận. Đây cũng là môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ngày thi cuối cùng tiếp tục có 2 học sinh ở thành phố Vinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, sau khi ra khỏi phòng thi, Nguyễn Hàm Vương (học sinh Trường THCS Hà Huy Tập) và bố cùng ngồi lại để bàn luận về bài làm và đánh giá điểm số.

Nam sinh chia sẻ, đề môn Toán có 5 câu, trong đó câu 1, 2, 3 phần đại số và câu 4a hình học em không khó khăn để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, ý 2 của câu 4b và câu 4c khiến em gặp khó và chưa thỏa mãn về bài làm của mình. Riêng câu 5 cuối cùng về số học chiếm 0,5 điểm em thấy khó và đến hết giờ vẫn chưa giải được. Em dự đoán nếu may mắn và chấm hết điểm toàn bộ bài làm sẽ được 8 – 8,5 điểm.

Em Mai Hoàng Thương (học sinh Trường THCS Trường Thi) cũng dự đoán mình làm được 8 điểm môn Toán nhưng vẫn hơi buồn vì chưa được như mong đợi.

“Theo em đề Toán năm nay dễ hơn so với năm trước và dễ hơn đề thi thử. Vì vậy, nếu mức điểm 9 năm nay mới tương đương với điểm 8 năm ngoái. Trong khi điểm trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng khá cao, trung bình 8 điểm mỗi môn mới chắc chắn. Hôm qua em làm bài môn Ngữ văn không tốt lắm, còn tiếng Anh được khoảng trên 9 điểm. Với kết quả này, em sẽ suy nghĩ, cân nhắc và tham khảo ý kiến của thầy cô xem có nên đổi nguyện vọng hay không”, Thương chia sẻ.

Trong khi đó, em Trần Đình Sang (Trường THCS Hưng Dũng) lại phấn khởi và tự tin mình được trên 9 điểm và nếu may mắn sẽ được 9,5 điểm. Em cho rằng, câu khó nhất trong đề là câu 5 em chưa làm được nhưng vẫn ghi các bước giải của mình trong bài. Từ câu 1 đến câu 4 em đã hoàn thành. Đề thi năm nay không hẳn đã dễ hơn năm trước, nhưng em thấy chắc chắn về bài làm của mình. Trong đó, câu 4c hình học khiến em hơi mất thời gian vì khó nghĩ ra cách giải dù kiến thức cơ bản. Khi bình tĩnh lại đọc kỹ đề và hình vẽ thì em đã làm được.

Nhận xét về đề thi môn Toán, thầy giáo Trần Sơn Hồng - giáo viên Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh) cho rằng: Đề thi ra đúng với cấu trúc đề thi trong Công văn số 656/ SGD&ĐT - GDTrH ngày 30/3/2023 của Sở GD&ĐT. Trong đó, phần cơ bản của đề khá nhẹ nhàng, diễn đạt rõ ràng và ngắn gọn. Đề có tính phân hoá cao và không quá khó ở các ý vận dụng cao. Các ý phân hoá gồm câu 2b, tính giá trị biểu thức chứa nghiệm của phương trình bậc hai. Bài này phải sử dụng kỹ thuật hạ bậc. Câu 4, từ ý 2 câu b, đòi hỏi học sinh phải sử dụng tốt các kỹ thuật tư duy, đặc biệt là dùng sơ đồ phân tích đi lên, xây dựng mệnh đề tương đương. Câu 5 học sinh khá có thể gỡ được điểm, học sinh giỏi sẽ có cơ hội đạt điểm 10. Với đề thi năm nay, thầy giáo Nguyễn Sơn Hồng dự đoán phổ điểm sẽ cao và số điểm 9 trở lên sẽ nhiều hơn mọi năm.



Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm Trường THPT 1/5; THPT Thái Hoà, không khí thi tại đây diễn ra nghiêm túc, các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông bố trí đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông từ vòng ngoài. Theo quy định, 10 giờ mới kết thúc giờ thi môn Toán nhưng trước đó, tại các điểm thi một số thí sinh đã ra trước thời điểm nạp bài.

Thí sinh Lê Anh Hưng, Trường THCS Nghĩa Thuận (TX Thái Hoà) cho biết, trước khi tham dự kỳ thi lần này, em từng giải qua đề thi của các năm trước. Theo em, đề thi môn Toán có sự phân hóa rõ rệt. Tuy vậy, nếu học sinh nào đã được ôn tập và nắm kiến thức cơ bản thì dễ đạt điểm trung bình.

“Với đề thi này em nghĩ mình làm được khoảng 80%. Trong đó, khó nhất là phần hình học nên em không tự tin lắm”, Hưng nhận xét.

Em Nguyễn Thị Hà - học sinh Trường THCS Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn) cũng đăng ký dự thi Trường THPT 1/5 lo lắng cho biết: “Em học được môn Toán, làm bài thi xong trước 30 phút nhưng vẫn không làm được hết các ý liên quan đến câu hình học. Các câu còn lại em đều làm được hết, chắc chắn đúng. Em nghĩ mình được khoảng 8 điểm”.

Nhận xét về đề thi môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cô giáo Nguyễn Thị Phương - giáo viên Trường THCS Quang Tiến (TX Thái Hoà) nhận xét: Cấu trúc đề thi vẫn như mọi năm, gồm 5 câu xoay quanh các đơn vị kiến thức quen thuộc. Các đơn vị kiến thức đều nằm trong chương trình của học sinh, có bài toán thực tế, vận dụng nhằm phát huy năng lực của học sinh.

Tại huyện Anh Sơn, học sinh Nguyễn Thị Linh đăng ký dự thi vào Hội đồng thi Trường THPT Anh Sơn 1 cho biết: Em thấy đề thi môn Toán năm nay chủ yếu nằm trong chương trình đã học và ôn tập, các câu hỏi cơ bản đều phù hợp với lực học trung bình khá của học sinh. Những câu cuối đề thuộc về phần nâng cao, phân loại thí sinh. Để làm được những câu hỏi này thí sinh phải nắm vững kiến thức lý thuyết và nâng cao. Riêng em thì em tự tin môn Toán này mình sẽ trên 7 điểm, bởi đề thi cũng ngang với các đề thi thử mà ở trường thầy cô đã ôn thi cho em.

Còn em Nguyễn Thị Hiền, dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Anh Sơn 3 chia sẻ: Em không quá lo về kết quả của môn Toán bởi đây là môn thế mạnh của mình. Trong đề thi có 5 câu thì em thấy từ câu số 4 phần hình học trở đi có tính phân loại để thí sinh có thể đạt điểm giỏi. Những câu trên dễ dàng ăn điểm nhưng yêu cầu phải cẩn thận và đọc đề thật kỹ. Em mất khoảng 100 phút để làm bài, 20 phút còn lại để kiểm tra lại bài làm. Em hy vọng sẽ đạt được 8 điểm ở môn Toán.

Tại điểm thi Trường THPT Thanh Chương 1, em Phan Duy Ngọc Minh, học sinh lớp 9A ,Trường THCS Thanh Phong chia sẻ: Em thấy đề thi môn Toán bám sát chương trình phổ thông và có độ khó vừa phải. Em làm được khoảng 80%. Em nghĩ bài làm của mình được khoảng 7,5 điểm.

Em Trần Hữu Hoàng, học sinh lớp 9C, Trường THCS Tôn Quang Phiệt là học sinh giỏi tỉnh môn Toán phấn khởi hơn vì làm bài khá trọn vẹn. Theo Hoàng bài của em chắc được 9 điểm. "Em rất vui vì 3 môn thi em đều làm bài tốt. Xong kỳ thi này, em tiếp tục đi thi ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu" - Hoàng nói.

Hết giờ thi môn Toán, thí sinh ở Đô Lương rời điểm thi trong tiết trời nắng gắt. Tuy vậy, nhiều em vẫn nán lại để trao đổi kết quả làm bài cùng các bạn.

Em Nguyễn Hữu Quang Minh - Trường THCS Võ Thị Sáu vui vẻ nói: “Đề thi Toán năm nay cũng tương đối khó, nhưng em làm gần hết đề thi, chỉ riêng câu 4 mới làm được một nửa".

Đứng cùng nhóm bạn trong bóng cây tránh nắng, em Nguyễn Thị Huyền Trang - Trường THCS Xuân Sơn cho biết: “Em làm đến câu 4a, nhưng chưa chắc chắn lắm. Các bạn trong phòng em làm được đến câu 4b".

Qua nắm bắt thông tin, hầu hết các em học sinh học lực giỏi đều làm hết bài thi, điển hình là học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang. Em Nguyễn Minh Quân, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang nhận xét: “Đề thi năm nay câu dễ là các câu: 1a, 2a, 1b, 1c, 3a, 3b, 4a, 2b”.

Phần đông các thí sinh ra khỏi điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp với tâm trạng phấn khởi. Thí sinh Đặng Tiến Dũng (học sinh Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp) cho biết: “Đề thi Toán năm nay vừa sức với chúng em, bao gồm các kiến thức cơ bản đã được giáo viên ôn tập kỹ. Em hoàn thành phần lớn các câu hỏi của đề và dành thời gian để soát lại bài. Em tin tưởng mình có thể đạt được số điểm 7,5 -8 điểm”.

Cũng ra về với nụ cười tươi, thí sinh Nguyễn Sỹ Bằng (học sinh Trường THCS Châu Quang) chia sẻ, “đề thi Toán năm nay không quá khó, chỉ có câu 4b của bài hình học, câu 5 hơi khó với cháu. Nhưng cháu vẫn tự tin mình sẽ đạt điểm 8”.

Có một chút tiếc nuối, thí sinh Nguyễn Quang Dũng - Trường THCS Châu Quang cho biết, em nhầm lẫn một chút ở bài toán thực tế câu 4 về hình học. Em hy vọng đạt được 7 điểm môn Toán.

Nhìn chung, các thí sinh đều có chung nhận xét đề Toán vừa sức, nhiều em dự đoán sẽ đạt điểm cao ở bài thi này. Nhiều phụ huynh phấn khởi khi thấy các con kết thúc kỳ thi nhẹ nhàng, thoải mái.

Về đề thi, cô giáo Hoàng Thị Anh Đào- thuộc Tổ Toán Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp nhận định, “cấu trúc đề ổn định so với các năm học trước gồm 5 bài. Học sinh không bất ngờ với đề Toán. Đề thi phù hợp với cấu trúc của Sở, với việc ôn tập của giáo viên cho các em. Hơn nữa, năm học này đề thi bổ sung thêm một câu hình có tính thực tiễn và các em lấy điểm từ câu này không quá khó. Năm nay điểm câu cuối giảm nên các bạn học sinh mức trung bình và khá sẽ có cơ hội lấy thêm điểm so với các năm trước”.



Tại Trường THPT Con Cuông, ngày thi cuối cùng thời tiết khá ủng hộ các thí sinh khi trời không còn nắng gay gắt. Bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng các thí sinh khá nhẹ nhõm vì đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, bên cạnh đó, áp lực tuyển sinh cũng khiến nhiều thí sinh không khỏi lo lắng.

Em Lương Thùy Dung, học sinh Trường THCS Mậu Đôn cho biết: Đề thi môn Toán sáng nay với em có độ khó vừa phải. Mới cầm đề thi lướt qua, em cảm nhận đề sẽ dễ gỡ. Trong 5 câu của đề bài, em thấy 4 câu đầu là dễ, còn câu cuối cùng là khó nhất. Nhìn chung đề thi khá sát với chương trình phổ thông. Nếu nắm chắc kiến thức, sẽ làm được bài và ăn chắc điểm khá. Với sức học của bản thân, em làm được gần hết.

Hoàn thành bài thi môn Toán, Dung dự đoán bài thi của mình sẽ được 7 điểm. Với điểm thi này và sự nỗ lực trong các môn thi trước đó, Dung hy vọng sẽ đỗ vào lớp 10.

Cũng rời điểm thi, em Lương Văn Thành - học sinh Trường THCS Yên Khê chia sẻ: Em ôn tập kỹ, nhưng làm bài không tốt lắm. Thi xong môn Toán em cảm giác đỡ áp lực hơn. Em nghĩ rằng em sẽ đỗ lớp vào lớp 10 nhưng kết quả không cao.

Như vậy, sau gần 2 ngày thi, gần 39.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo quy định mới của kỳ thi năm nay, sau khi hoàn thành 3 môn thi, hệ thống tuyển sinh sẽ mở cho thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong 4 ngày từ ngày 07/6 đến ngày 10/6/2023, để thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng online.