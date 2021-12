Đề xuất 12 nội dung và 6 giải pháp sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012

Từ năm 2002 - 2021, cả nước có 20.234 HTX phi nông nghiệp ra đời, bình quân 1.012 HTX ra đời/năm; dưới tác động của Nghị quyết 13, cơ cấu các HTX thay đổi theo hướng tích cực, một số HTX là bà đỡ cho; thành lập mới 21 liên hợp HTX, đồng thời giải thể 7 liên hợp HTX; thành lập mới 33.307 tổ hợp tác; đến cuối năm 2021, lĩnh vực HTX, tổ hợp tác lĩnh vực phi nông nghiệp thu hút gần 3 triệu thành viên; hầu hết các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2003 đã được chuyển đổi theo Luật năm 2012. Đến cuối năm 2021, trừ quỹ tín dụng nhân dân, vốn điều lệ bình quân mỗi HTX là 2,88 tỷ đồng/HTX, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2011 và 8,2 lần so với năm 2002, gấp 1,4 lần so với HTX nông nghiệp.