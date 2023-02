Đề xuất Bộ Công an không quá 6 thượng tướng, tăng hạn tuổi phục vụ

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, tập trung chính vào nội dung sửa đổi liên quan cấp tướng trong công an nhân dân.

Dự thảo đề xuất, cấp bậc hàm thượng tướng không quá 7 người, bao gồm: Thứ trưởng Bộ Công an (không quá 6 người) và một sĩ quan công an biệt phái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Theo quy định đang áp dụng, người mang hàm thượng tướng không quá 6, chỉ dành cho Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an giải thích việc đề xuất thêm một vị trí là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng được dựa vào thực tế hiện nay một Thứ trưởng Bộ Công an được biệt phái giữ chức vụ này.

Bộ Công an cũng đề xuất số lượng thiếu tướng không quá 162 người, bao gồm các vị trí như: Cục trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an và chức vụ tương đương; giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương; Phó Giám đốc Công an Hà Nội, TP.HCM (mỗi đơn vị không quá 3 người); sĩ quan công an biệt phái sang Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cũng được đề xuất mang cấp bậc hàm thiếu tướng.

Bộ Công an lý giải, theo quy định hiện hành, người mang cấp bậc hàm thiếu tướng công an không quá 157 người. Bởi thế thủ trưởng một số đơn vị tương đương cấp cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng. Việc này tạo ra sự thiếu thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm với các chức vụ, chức danh tương đương.

Hiện nay thủ trưởng một số trường, học viện trong Công an nhân dân có cấp bậc hàm cấp trung tướng như: Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Chính trị Công an nhân dân... Tuy nhiên, Hiệu trưởng của hai trường trọng điểm là Đại học Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân chỉ có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá.

Tăng hạn tuổi phục vụ trong công an

Dự thảo lần 2 cũng đề xuất bổ sung theo hướng tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi. Còn nữ sĩ quan cấp tướng thì giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Về thời gian tăng tuổi theo lộ trình, Bộ Công an đề xuất mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình này.

Dự thảo cũng đề xuất nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp từ 60 lên 62 tuổi đối với nam; từ 55 lên 60 tuổi đối với nữ.

Bộ Công an đề xuất, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ ba năm công tác, trường hợp không đủ ba năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

