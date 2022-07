Đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng

(Baonghean.vn) - Cho ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết 06/2018 của Chính phủ, ý kiến các đại biểu khẳng định việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, cấp bách.

Chiều 1/7, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết 06/2018 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ/CP và Thông tư liên tịch số 09/2013-TTLT-BGDĐT-BTC-BNV tính tại thời điểm tháng 1/2022 đang giảng dạy tại các trường mầm non công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý mà chưa được tuyển dụng vào viên chức.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất mức hỗ trợ tối đa là 100 triệu đồng/người. Hỗ trợ 100% kinh phí để chi trả các chế độ, chính sách (như viên chức) cho các đối tượng giáo viên mầm non hợp đồng nêu trên kể từ ngày 1/9/2022 đến 31/12/2025 (dự kiến tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng vào viên chức).

UBND huyện, thành, thị xây dựng lộ trình để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng theo Nghị định 06/2018/ NĐ/CP và Thông tư liên tịch số 09/2013-TTLT-BGĐT-BTC- BNV vào năm 2025.

Cho ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết, ý kiến các đại biểu khẳng định việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, cấp bách. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ, sát đối tượng; đồng thời quá trình thực hiện nên giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi.

Kết luận nội dung này, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định đây là vấn đề cấp bách, cần thiết. Hiện trên địa bàn tỉnh, số giáo viên mầm non còn thiếu khoảng hơn 5.000 người. Để giải quyết tình trạng này, nhiều địa phương đã vận dụng, lồng ghép các hình thức để ký hợp đồng với giáo viên.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến đại biểu đã trao đổi về kỹ thuật văn bản để bổ sung, hoàn thiện nội dung Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, tại phiên họp Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến đề xuất trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nội dung các dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi và khảo sát chất lượng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2022 - 2023; Dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 31 ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Cũng tại phiên họp chiều nay, các thành viên đã cho ý kiến và đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết đặt tên đường thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu; Dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030; Báo cáo việc thực hiện thông báo kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.