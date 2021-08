Đề xuất quan tâm nâng mức phụ cấp cho lực lượng công an viên

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều 12/8, HĐND tỉnh tổ chức thảo luận tại hội trường.

Đại biểu Tạ Thị Anh (đơn vị Yên Thành) nêu ý kiến, hiện nay chính sách cho lực lượng công an chính quy đã được thể hiện rõ trong Nghị định 42/2021 về việc quy định xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

"Về lực lượng công an bán chuyên trách, trong quy định có mức phụ cấp 1,3 lần mức lương cơ sở cho phó công an xã nhưng đối với công an viên thì phụ cấp quá thấp, chính sách hỗ trợ chưa có. Đề nghị, HĐND tỉnh có chính sách quan tâm lực lượng này?", đại biểu Anh nói.

Đại biểu Tạ Thị Anh đề nghị có chính sách quan tâm lực lượng công an viên. Ảnh: Thành Cường

Làm rõ vấn đề đại biểu Anh nêu, ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, chế độ phụ cấp cho lực lượng công an viên đang thực hiện theo Nghị quyết số 22/20219 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết quy định rõ, công an viên được hưởng phụ cấp theo 2 nhóm. Nhóm 1 những xóm có trên 350 hộ dân và có tình hình ANTT phức tạp thì được hưởng 0,9 lần mức lương cơ sở. Nhóm 2 là những xóm còn lại thì được hưởng phụ cấp 0,8 lần mức lương cơ sở. Việc quy định như thế này nhằm đảm bảo tương quan giữa các chức danh tương đương.

Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: Thành Cường

Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho rằng, so với yêu cầu công việc trong thực tiễn thì mức phụ cấp này vẫn còn thấp. Tuy nhiên, song bối cảnh điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn, Nghị quyết mới ban hành chưa thể sửa đổi. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, nếu trong điều kiện cho phép thì nâng lên phù hợp với tình hình thực tế./.