Đề xuất xây dựng Học viện đào tạo bóng đá trẻ theo mô hình hiện đại ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An đề nghị Đoàn giám sát của Quốc hội quan tâm xây dựng Khu liên hợp thể thao vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Nghệ An, từ đó xây dựng học viện đào tạo bóng đá trẻ theo mô hình tiên tiến nhất hiện nay.

Ngày 20/7, Đoàn Giám sát Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An, Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Cùng đi có đồng chí Thái Thị An Chung – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An đã báo cáo nhanh những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác đào tạo bóng đá trẻ. Theo đó, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An đã có những thuận lợi như: xây dựng được các lớp "vệ tinh" đào tạo ở cấp huyện, từ đây tạo nguồn lực cho CLB từ dưới cơ sở.

Thêm vào đó, hàng năm Báo Nghệ An phối hợp với CLB Sông Lam Nghệ An, Sở Văn hoá Thể thao, Sở Giáo dục Đào tạo, tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An – đây được xem là sân chơi bổ ích, và tạo nguồn lớn cho CLB. Giải bóng đá năm 2022 vừa qua, CLB đã lựa chọn được 50 cầu thủ nhí để đào tạo.

Ngoài ra, hàng năm, CLB tổ chức các lớp kiểm tra để rà soát lại chất lượng đầu ra, đầu vào. Chế độ dinh dưỡng được quan tâm đặc biệt, dưới sự giám sát của bác sĩ dinh dưỡng.

Bên cạnh những thành tựu, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An cũng gặp phải một số hạn chế như: chưa có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, thiếu sân tập, thiếu phòng ở, thiếu các điều kiện về học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí cho các vận động viên nội trú.

Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An đề nghị Đoàn giám sát quan tâm xây dựng Khu liên hợp thể thao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An, từ đó xây dựng học viện đào tạo bóng đá trẻ theo mô hình tiên tiến nhất hiện nay; hướng dẫn các CLB trên cả nước áp dụng các phương pháp tập luyện, quản lý khoa học, chuyên nghiệp phù hợp với sự phát triển của bóng đá hiện đại.

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn giám sát đưa ra một số ý kiến đề nghị về việc chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho các cầu thủ, bởi đây là công cụ rất cần thiết trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sân chơi khu vực, thế giới; Giáo dục kỹ năng sống, tư tưởng đạo đức; Quan tâm đến học văn hoá cho các cầu thủ.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa bày tỏ sự ấn tượng lớn trước những thành tích của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song cách làm bóng đá của Nghệ An rất bài bản, trách nhiệm, chuyên nghiệp và khoa học. Điều đặc biệt, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An đã xây dựng được sự hài hoà giữa phong trào thể thao quần chúng và thể thao đỉnh cao.

Trong thời gian tới, Đoàn Giám sát mong muốn Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An, Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An quan tâm đào tạo để có những lứa cầu thủ xuất sắc, giúp bóng đá Sông Lam Nghệ An tiếp tục khẳng định thương hiệu. Cùng với việc đào tạo kỹ năng thể thao, thì cần quan tâm dạy văn hoá, hướng nghiệp, giúp các cầu thủ có nền tảng vững chắc, ổn định sau khi rời sân cỏ. Ngoài ra, cần tăng cường xã hội hoá để nâng cao các điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ việc đào tạo chất lượng hơn.

Đối với các kiến nghị, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng, đề xuất của đơn vị để tham mưu kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội, bộ, ngành liên quan.