Dell 24 AIO (EC24250): Thiết kế đẹp có bù đắp hiệu năng? Mẫu máy tính tất-cả-trong-một của Dell ghi điểm với màn hình IPS sống động và webcam sắc nét, tuy nhiên bộ xử lý Core 5-120U lại là một điểm trừ lớn.

Thẩm mỹ hiện đại và những giới hạn trong thiết kế

Dell 24 All-in-One (EC24250) tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế toàn bộ màu trắng, mang lại vẻ ngoài sạch sẽ và hiện đại. Máy được bổ sung bởi các viền màn hình mỏng, một thanh loa tích hợp và webcam dạng bật lên (pop-up) giúp tăng cường tính riêng tư. Chân đế hình tam giác cân mà Dell gọi là “isosceles” cung cấp độ ổn định vững chắc, nhưng diện tích rộng của nó có thể chiếm nhiều không gian trên bàn làm việc.

Dell 24 All in One EC242507

Một điểm cần lưu ý là chân đế đi kèm chỉ hỗ trợ điều chỉnh độ nghiêng, thiếu khả năng điều chỉnh độ cao và không tương thích với giá treo VESA. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không có tùy chọn lắp đặt nào khác ngoài chân đế mặc định.

Màn hình Full HD và trải nghiệm đa phương tiện

Màn hình IPS 23.8 inch của Dell 24 AIO cho chất lượng hiển thị tốt với màu sắc sống động, độ sáng cao và góc nhìn rộng. Lớp phủ chống lóa giúp giảm thiểu phản xạ hiệu quả. Tuy nhiên, độ phân giải chỉ dừng lại ở mức Full HD (1920 x 1080 pixel), đủ dùng cho kích thước 24 inch nhưng có thể không đủ sắc nét cho những người dùng yêu cầu độ chi tiết cao.

Điểm sáng trong trải nghiệm đa phương tiện là webcam bật lên, cung cấp hình ảnh sắc nét, đủ sáng và tích hợp cảm biến hồng ngoại cho tính năng nhận dạng khuôn mặt Windows Hello. Ngược lại, thanh loa 5 watt lại gây thất vọng. Mặc dù tạo ra âm thanh nổi tách bạch, hiệu suất âm trầm rất kém và xuất hiện hiện tượng méo tiếng đáng kể ngay cả ở mức âm lượng trung bình. Đây là một cơ hội bị bỏ lỡ đối với một cỗ máy hướng đến giải trí gia đình.

Sức mạnh xử lý: Bài toán hiệu năng của Core 5-120U

Về mặt cấu hình, Dell 24 AIO (EC24250) thực chất là phiên bản đổi tên từ dòng Inspiron 24 AIO (5430) và vẫn sử dụng phần cứng thế hệ cũ hơn. Phiên bản được đánh giá trang bị bộ xử lý Intel Core 5-120U, một con chip khá đặc biệt với chỉ hai lõi Hiệu năng (Performance cores) và tám lõi Hiệu suất cao (Efficient cores), phù hợp hơn cho các dòng máy tính xách tay siêu di động.

Dell 24 All in One EC242501

Trong các bài kiểm tra thực tế, cấu hình này đủ sức xử lý các tác vụ văn phòng và duyệt web hàng ngày. Tuy nhiên, khi đối mặt với các công việc đòi hỏi nhiều tài nguyên CPU như chỉnh sửa video hay render đồ họa, Core 5-120U bộc lộ rõ những hạn chế và cho hiệu suất thấp hơn đáng kể so với các đối thủ trong cùng tầm giá, và thua xa so với Apple iMac. Đồ họa tích hợp Intel Graphics cũng chỉ đủ cho nhu cầu cơ bản và phát trực tuyến, không phải để chơi game.

Cổng kết nối và thiết bị ngoại vi không dây

Dell đã trang bị cho mẫu AIO này một loạt cổng kết nối đa dạng và hữu ích. Ở mặt sau, người dùng sẽ tìm thấy bốn cổng USB 3.2 Type-A, một giắc cắm Gigabit Ethernet, một đầu đọc thẻ SD và giắc tai nghe 3.5mm. Máy cũng có các cổng HDMI 1.4b đầu vào và đầu ra riêng biệt, cho phép sử dụng AIO như một màn hình ngoài. Một cổng USB Type-C duy nhất được đặt ở cạnh phải để tiện truy cập. Về kết nối không dây, máy hỗ trợ Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3.

Đi kèm với máy là bộ bàn phím và chuột không dây, kết nối qua một đầu thu USB duy nhất. Bàn phím cho cảm giác gõ mềm mại nhưng hơi thiếu phản hồi. Chuột có thiết kế đối xứng thoải mái nhưng vị trí cảm biến có thể gây khó khăn cho một số người dùng trong việc điều khiển con trỏ. Cả hai thiết bị đều có màu trắng đồng bộ với máy nhưng có thể dễ bị bám bẩn theo thời gian.

Thông số kỹ thuật Dell 24 All-in-One (EC24250)

Thông số Chi tiết Loại máy tính All-in-One (Tất cả trong một) Bộ xử lý Intel Core 5-120U RAM 16 GB Ổ cứng SSD 512 GB Kích thước màn hình 23.8 inch Độ phân giải 1920 x 1080 pixel Loại màn hình IPS (Tùy chọn cảm ứng) Card đồ họa Intel Graphics Hệ điều hành Windows 11 Home

Đánh giá chung: Lựa chọn cho ai?

Dell 24 All-in-One (EC24250) là một lựa chọn đáng tin cậy cho các tác vụ hàng ngày trong không gian gia đình hoặc văn phòng nhỏ, đặc biệt với những ai ưu tiên một thiết kế gọn gàng và hiện đại. Các điểm mạnh của máy bao gồm màn hình sống động, webcam chất lượng cao và hệ thống cổng kết nối phong phú.

Tuy nhiên, hiệu năng CPU hạn chế và chất lượng loa đáng thất vọng là những yếu tố cần cân nhắc kỹ. Với mức giá niêm yết, sản phẩm này trở nên khó cạnh tranh, đặc biệt khi so sánh với mẫu Apple iMac cơ bản. Dù vậy, Dell 24 AIO vẫn là một lựa chọn hợp lý cho người dùng có ngân sách vừa phải và nhu cầu cơ bản, nhất là khi mua được trong các đợt giảm giá.