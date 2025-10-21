Thị trường Đêm 21 rạng sáng 22/10, giá vàng thế giới giảm hơn 200 USD/Ounce Tính đến 23h00 tối 21/10, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh hơn 200 USD xuống mức 4124,69 USD/Ounce do chốt lời và căng thẳng thương mại Mỹ Trung hạ nhiệt

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 23h00 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4124,69 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 221,7 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trong phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng thế giới chứng kiến cú sụt giảm mạnh nhất trong nhiều tháng. Từ vùng 4.300 USD/ounce, giá vàng rơi thẳng xuống mức 4.104 USD/ounce, thấp nhất trong gần một tuần. Nếu so với đỉnh 4.381 USD/ounce, kim loại quý này đã mất gần 280 USD chỉ trong thời gian ngắn.

Đến cuối phiên, giá vàng phục hồi nhẹ lên vùng 4.140 USD/ounce, nhưng vẫn thấp hơn 210 USD so với phiên trước đó. Hợp đồng giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng mất gần 3,9%, còn 4.190,8 USD/ounce.

Trước đó, vào ngày 20/10, giá vàng từng đạt kỷ lục 4.381,21 USD/ounce, tăng khoảng 60% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, mức biến động quá lớn khiến nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, dẫn đến đợt giảm sâu này.

Chỉ số USD-Index tăng 0,4% cũng khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác, góp phần gia tăng áp lực bán ra.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco Metals, tâm lý ưa rủi ro gia tăng trên Phố Wall khiến giá vàng mất đi vai trò trú ẩn an toàn. Dù thị trường biến động mạnh, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn thu hẹp mức giảm nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực của các tập đoàn lớn.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ sẽ công bố ngày 24/10. Con số CPI tháng 9 dự báo tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, và thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp sắp tới – yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh đến giá vàng.

Song song đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới cũng được theo dõi sát sao, bởi những thay đổi trong chính sách thương mại có thể tác động đến giá vàng.

Ngoài ra, Mỹ và Australia vừa ký thỏa thuận khoáng sản trị giá 2 tỷ USD, trong đó có việc đặt giá sàn cho đất hiếm và khoáng sản chiến lược – yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến nhóm kim loại quý, bao gồm giá vàng.

Chiều 21/10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh tới 2,1 triệu đồng mỗi lượng. Tại SJC và Doji, giá vàng miếng SJC được mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và bán ra 152,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng mua vào 152 triệu đồng, bán ra 152,5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào 156,5 triệu đồng, bán ra 159,5 triệu đồng; Phú Quý niêm yết giá vàng mua vào 149,5 triệu đồng, bán ra 152,5 triệu đồng; Doji mua vào 149,8 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng/lượng.