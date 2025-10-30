Đêm nhạc vì vùng lũ: NSND Tự Long vội về Hà Nội sau khi diễn Đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" quy tụ 25 nghệ sĩ "Anh trai vượt ngàn chông gai" biểu diễn thiện nguyện. Dù lịch trình bận rộn, NSND Tự Long vẫn tham gia và phải rời đi sớm để kịp chuyến bay đêm.

Đêm nhạc thiện nguyện quy tụ 25 nghệ sĩ

Tối 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" đã diễn ra với sự tham gia của 25 nghệ sĩ từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Sự kiện do MC Anh Tuấn khởi xướng và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành phần trình diễn, NSND Tự Long đã phải rời chương trình sớm để kịp chuyến bay đêm về Hà Nội do lịch trình công việc dày đặc. Hành động này đã nhận được sự đồng cảm và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Loạt tiết mục đầy màu sắc trong đêm nhạc tối 29/10. Ảnh: BTC

Tinh thần thiện nguyện lan tỏa

Chương trình thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái khi toàn bộ 25 nghệ sĩ tham gia đều không nhận cát-sê. Các nhạc sĩ cũng không thu phí bản quyền đối với các tác phẩm được sử dụng. MC Anh Tuấn chia sẻ, không chỉ nghệ sĩ, mà cả các đơn vị cung cấp thiết bị, kỹ thuật viên và mọi bộ phận tham gia đều chung tay góp sức vì mục tiêu chung.

Sát giờ diễn, ca sĩ S.T Sơn Thạch thông báo không thể tham gia vì lý do sức khỏe. Dù vậy, anh và ê-kíp đã đóng góp 100 triệu đồng để ủng hộ người dân TP Huế.

Toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình với tinh thần thiện nguyện, không nhận cát-sê. Ảnh: BTC

Sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn ấn tượng

Dù chỉ có hơn hai tuần để chuẩn bị, sân khấu "Tôi! Người Việt Nam" vẫn được đầu tư hoành tráng, đảm bảo chất lượng âm thanh và ánh sáng. Chương trình do MC Anh Tuấn đảm nhận vai trò nhà sản xuất, cùng với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh.

Gần 40 ca khúc đã được trình diễn, xen kẽ giữa các tiết mục nhóm nổi tiếng từ "Anh trai vượt ngàn chông gai" như "Một vòng Việt Nam", "Chiếc khăn Piêu" và các phần trình diễn solo của Kay Trần, Jun Phạm, Quốc Thiên, Rhymastic...

Dàn nghệ sĩ mặc áo dài truyền thống biểu diễn. Ảnh: BTC

Lịch trình bận rộn của NSND Tự Long

Sau màn trình diễn đầy nhiệt huyết, NSND Tự Long đã xin phép khán giả và đồng nghiệp để ra về sớm. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: ''Chương trình chưa xong, còn 1/2. Tạm biệt anh em gia tộc, gai con. Mình phải về Hà Nội trong đêm. Gửi lời chào thân thương''. Sự chân thành của anh đã chiếm được cảm tình của những người có mặt.

NSND Tự Long bận rộn vẫn thu xếp tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé và tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm, sau khi trừ các chi phí và nghĩa vụ thuế, sẽ được tổng kết và gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.