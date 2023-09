Đêm Trung thu 'Vầng trăng cổ tích' tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tối 26/9 (tức ngày 13/8 Âm lịch), tại Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Vầng trăng cổ tích”.

Dự chương trình có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An hiện đang chăm sóc, dạy văn hóa, dạy nghề cho 225 trẻ khuyết tật. Năm học 2022 - 2023 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại, trong cuộc sống… nhưng các học sinh của Trung tâm cố gắng học tập, chăm ngoan, tích cực vượt khó để đạt kết quả học tập tốt; nhiều cháu đạt được thành tích xuất sắc trong học tập.

Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An biểu diễn. Ảnh: Minh Quân.

Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng 0,8% so với năm học 2021 - 2022; tỷ lệ yếu kém giảm 12,1%. Các học sinh khuyết tật đã làm được hàng nghìn sản phẩm khẩu trang có giá trị; nhiều cháu tích cực tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục, thể thao…

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao quà của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho các em học sinh của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại chương trình Trung thu, thay mặt Ban Điều hành công tác trẻ em tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Đoàn Hồng Vũ bày tỏ sự vui mừng với những nỗ lực vươn lên của các học sinh khuyết tật Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật tỉnh, đồng thời mong muốn trẻ em Nghệ An tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung; tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nói riêng.

Trao quà của Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cho các học sinh khuyết tật. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ cũng bày tỏ sự cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm ủng hộ công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh nhà, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật…; hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các cháu được đến trường, được vui chơi hòa nhập cùng bạn bè và xã hội.

Lãnh đạo các sở, ngành cùng phá cỗ, trao quà bánh cho các thiếu nhi tại Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành đã trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; quà của Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật cho các em học sinh của Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An.