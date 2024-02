Đến 10 tháng Giêng âm lịch, gần 30 nghìn lao động trở lại làm việc ở Khu Kinh tế Đông Nam

Trong đó, riêng ngày 10 tháng Giêng âm lịch, thêm 11.406 lao động trở lại làm việc ở Khu Kinh tế Đông Nam.

Trong tổng số gần 30 ngàn lao động trở lại làm việc nêu trên, có 341 lao động tại 6 doanh nghiệp đi làm việc sớm nhất từ ngày 8/2, tức mồng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đó là Công ty TNHH Phát triển khí hóa lỏng miền Trung thuộc KCN Bắc Vinh, Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An và Công ty CP Kho vận Việt Nhật - Nghệ An thuộc KCN Nam Cấm, Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam thuộc KCN VSIP, Công ty TNHH Cảng Cửa Lò và Công ty CP Dầu khí Sài Gòn - Nghệ An; có 3.468 lao động thuộc 7 doanh nghiệp làm việc từ ngày 9/2, tức mồng 5 Tết; có 10.708 lao động tại 48 doanh nghiệp đi làm từ 14/2, tức mồng 6 Tết Giáp Thìn.

Lao động dệt may của Công ty TNHH Minh Anh trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Từ các ngày 15, 16, 17 và 18/2, tức mồng 7 đến mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn có thêm 3.171 lao động tại 13 doanh nghiệp làm việc. Đặc biệt, hôm nay (19/2), tức ngày 10 tháng Giêng, số lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhiều nhất, với 11.406 người tại 12 doanh nghiệp. Dự kiến từ nay đến ngày 24/2, tức Rằm tháng Giêng sẽ có thêm khoảng 1.000 nữa lao động trở lại làm việc.

Tàu hàng vào bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Cửa Lò ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Đinh Văn Phong - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cho hay: Với gần 30 ngàn lao động đã trở lại hoặc xác nhận trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng nghĩa với 94% số lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động đã trở lại làm việc.

So với các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế, các doanh nghiệp FDI trong các KCN thuộc Khu Kinh tế Đông Nam trở lại làm việc sớm hơn, nhất là doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ bốc dỡ, kho bãi logistics... Tuy vậy, do các KCN cũng có doanh nghiệp trong nước, do đơn hàng năm nay giảm nên cho người lao động nghỉ Tết dài và đi làm muộn hơn so với các năm trước.

Công nhân Công ty CP Trung Đô đóng gói và kiểm tra lô hàng chuẩn bị xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cho biết: Để chuẩn bị nguồn nhân lực lao động cho các doanh nghiệp FDI đang sắp đi vào hoạt động trong năm 2024, Ban đang tích cực phối hợp với Sở LĐ- TB&XH, các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu lao động trong thời gian tới.