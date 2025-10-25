Kinh tế Đến 17h15p ngày 24/10/2025, toàn tỉnh vẫn còn 34/130 xã, phường chưa báo cáo cập nhật dữ liệu đất đai, cần khẩn trương hoàn thành để đảm bảo tiến độ

Thực hiện Chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, hầu hết các xã, phường ở Nghệ An đã tích cực nhập liệu, gửi báo cáo định kỳ. Tuy nhiên, theo tổng hợp mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 17h15p ngày 24/10/2025, toàn tỉnh vẫn còn 34 xã, phường chưa cập nhật dữ liệu đất đai lên hệ thống, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn chiến dịch.

Thực hiện Chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai", hiện nay, phần lớn các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiến hành thu thập và quét hàng trăm nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Nhiều xã, phường đạt kết quả nổi bật như phường Trường Vinh, phường Vinh Phú, xã Tân Kỳ, phường Hoàng Mai…

Người dân phường Trường Vinh cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương ở Nghệ An đã linh hoạt, sáng tạo trong triển khai cập nhật dữ liệu đất đai. Chính quyền cơ sở huy động toàn bộ lực lượng, chia giai đoạn rà soát và nhập liệu khoa học, tránh chồng chéo. Nhiều nơi tổ chức tổ công tác đến từng thôn, xóm, huy động lực lượng trẻ am hiểu công nghệ, tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Việc cho phép nộp hồ sơ linh hoạt như nộp trực tiếp, photo hoặc gửi ảnh qua Zalo, giúp tiến độ được đẩy nhanh, giảm áp lực cho cán bộ và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Tuy nhiên, theo báo cáo cập nhật của phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, đến 17h15p ngày 24/10/2025, toàn tỉnh vẫn còn 34 xã chưa báo cáo cập nhật dữ liệu đất đai.

Danh sách các địa phương chưa báo cáo cập nhật dữ liệu đất đai, bao gồm: xã An Châu, xã Diễn Châu, xã Chiêu Lưu, xã Huồi Tụ, xã Keng Đu, xã Mường Típ, xã Mường Xén, xã Mỹ Lý, xã Na Ngoi, xã Nậm Cắn, xã Kim Liên, xã Nam Đàn, xã Thiên Nhẫn, xã Hải Lộc, xã Nghi Lộc, xã Trung Lộc, xã Văn Kiều, xã Tri Lễ, xã Châu Bình, xã Châu Hồng, xã Quỳnh Anh, xã Quỳnh Thắng, xã Quỳnh Văn, xã Giai Xuân, xã Tân Phú, phường Thái Hòa, xã Kim Bảng, xã Hữu Khuông, xã Hợp Minh, xã Quan Thành, xã Quang Đồng, xã Vân Tụ, xã Mậu Thạch và xã Môn Sơn. Đây là những đơn vị chưa gửi báo cáo hoặc chưa nhập dữ liệu theo quy định, cần khẩn trương hoàn thành để đảm bảo tiến độ chung của chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp vào ngày 15/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên và các địa phương phấn đấu đến ngày 15/11 hoàn thành để “làm giàu, làm sống, làm sạch” cơ sở dữ liệu về đất đai. Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 01/9/2025-30/11/2025, yêu cầu các ngành, các địa phương phải khẩn trương tập trung triển khai bảo đảm tiến độ. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai (đúng, đủ, sạch, sống) có ý nghĩa rất lớn về công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân photo bìa đất để cung cấp cho chính quyền cơ sở. Ảnh: Quang An

Trước thực trạng này, ngày 24/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 9638 về việc “Báo cáo kết quả theo dõi UBND các xã, phường chấp hành chế độ báo cáo hàng ngày (trước 16h) kết quả chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại địa phương”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện Thông báo số 890/TB-UBND ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh về kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch, Sở với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nhanh chóng xây dựng mẫu biểu thống nhất, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương nhập và gửi báo cáo kết quả hàng ngày trước 16 giờ. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các thành viên tổ công tác của Ban Chỉ đạo thường xuyên đôn đốc các xã, phường thông qua điện thoại, nhóm Zalo và các kênh làm việc trực tuyến, bảo đảm cập nhật kịp thời tiến độ thu thập, số hóa và nhập dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, vẫn còn có những phường, xã chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Việc chậm trễ này không chỉ gây khó khăn cho công tác tổng hợp, đánh giá kết quả toàn tỉnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành Chiến dịch theo yêu cầu của Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như Kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 16/9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An.

Trước thực trạng đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh có văn bản phê bình Chủ tịch UBND và UBND các xã, phường không chấp hành chế độ báo cáo hàng ngày; có ý kiến với đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại địa phương; tiếp tục đôn đốc, yêu cầu UBND các xã, phường đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chiến dịch trên địa bàn; yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đôn đốc các địa phương theo địa bàn phụ trách…

Người dân xã Hưng Nguyên hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Ảnh: Quang An

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường. Khi hệ thống được “làm giàu” và “làm sạch”, thông tin đất đai sẽ minh bạch hơn, hỗ trợ người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu tại các xã còn lại là yêu cầu cấp thiết để Nghệ An hoàn thành đúng thời hạn, góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu đất đai thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước hiệu quả.