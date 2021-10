Đến thăm một phụ nữ từ miền Nam trở về, hàng chục người dân ở Nghệ An trở thành F1

Sáng 25/10, ông Phan Thanh Đồng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đô Lương cho biết, các nhân viên y tế đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân xóm 3 (xã Tràng Sơn), sau khi ghi nhận một ca bệnh ở đây. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang rốt ráo điều tra, truy vết những người từng tiếp xúc với bệnh nhân trong thời gian bà này đang cách ly ở nhà.

Đây là bệnh nhân bị phát hiện nhiễm Covid-19 khi đang trong thời gian cách ly do từ vùng dịch phía Nam về, nhưng lại có đến hàng chục F1. Bệnh nhân là người phụ nữ 59 tuổi. Ngày 21/10, bà này từ TP HCM về quê Nghệ An bằng xe khách. Do đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covod-19, trong đó mũi thứ 2 cũng đã quá 14 ngày nên bà được cách ly tại nhà.

Cơ quan y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ xóm 3, xã Tràng Sơn. Ảnh: TH "Việc kiểm tra, theo dõi công dân cách ly tại nhà được giao cho tổ giám sát cộng đồng. Tuy nhiên, những người trong tổ lại là người thân của bà này nên đã để xảy ra vụ việc vậy", ông Đồng nói và cho hay, do chồng bà vừa phát hiện bị mắc bệnh ung thư nên ngay sau khi người phụ nữ về quê được cho phép cách ly tại nhà, nhiều người thân, họ hàng đã đến thăm hỏi.

Đến ngày 23/10, người phụ nữ này được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm và cho kết quả nghi ngờ. Ngày 24/10, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC. Tối ngày 24/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. "Ngay sau khi có kết quả nghi ngờ, chúng tôi đã phong tỏa căn nhà. Yêu cầu những người liên quan tạm cách ly tại nhà. Đến nay, sau khi đã có kết quả khẳng định dương tính, toàn bộ F1 đã được đưa đi cách ly tập trung ở trường mầm non", ông Đồng cho hay.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã truy vết được 36 F1. Tất cả những người này đều là hàng xóm, họ hàng đến thăm hỏi trong vòng 2 ngày sau khi bệnh nhân từ TP HCM về quê.