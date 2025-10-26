Denza Z tiền sản xuất: Treo DiSus-M, lái điện tử thử nghiệm Denza Z thử nghiệm tại Nürburgring với lái điện tử bỏ liên kết cơ học và treo DiSus-M; công suất dự kiến vượt 710 kW, lên dây chuyền từ năm 2026.

Denza Z, mẫu coupe 2 cửa do thương hiệu Denza thuộc BYD Auto phát triển, đã được bắt gặp thử nghiệm tại đường đua Nürburgring (Đức). Chiếc xe tiền sản xuất gây chú ý với trục lái điện tử loại bỏ kết nối cơ học và hệ thống treo DiSus-M điều khiển điện từ dành cho xe điện. Denza cho biết đây sẽ là một trong những mẫu xe mạnh nhất của hãng, hàm ý công suất có thể vượt ngưỡng 710 kW của Denza Z9 GT. Kế hoạch sản xuất dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

Sự xuất hiện tại Nürburgring cho thấy trọng tâm tinh chỉnh động lực học khung gầm, trong khi gói phanh carbon-ceramic và kẹp phanh 6 piston củng cố định vị hiệu năng cao. Mẫu thử dùng lốp Giti GitiSport GTR, khác thường so với các nhãn hiệu châu Âu thường thấy trên xe hiệu suất.

Hạng mục Thông tin đã xác nhận/quan sát Giai đoạn Thử nghiệm tại Nürburgring Hệ thống lái Trục lái điện tử, bỏ liên kết cơ học; vô lăng có thể gập Hệ thống treo DiSus-M điều khiển điện từ (phát triển cho xe điện) Phanh Đĩa carbon-ceramic, kẹp phanh 6 piston Lốp xe thử nghiệm Giti GitiSport GTR Công suất Dự kiến vượt 710 kW (cao hơn Denza Z9 GT) Lộ trình Sản xuất dự kiến từ 2026

Thiết kế coupe hai cửa: Pha trộn chất Ý, nhắm nhóm 911

Theo Drive, Denza Z vẫn ngụy trang kín nhưng lộ một số gợi ý thẩm mỹ: cụm đèn pha gợi cảm hứng Lamborghini, thân xe mềm mượt theo hướng McLaren 750S hoặc GT. Tổng thể tạo cảm giác trơn tru, thiên về khí động học của một chiếc coupe động cơ đặt giữa, dù chưa thể khẳng định bản sắc riêng khi còn che chắn.

Điểm nhấn hiệu năng nằm ở dàn phanh carbon-ceramic cỡ lớn cùng kẹp phanh 6 piston, phù hợp mục tiêu chạy track-day. Bộ lốp Giti GitiSport GTR xuất hiện trên xe thử nghiệm cho thấy Denza ưu tiên điều kiện kiểm thử riêng, thay vì những lựa chọn Michelin, Pirelli hay Continental thường gặp trên siêu xe châu Âu. Với cấu hình hai cửa, Denza Z được xem là đi vào nhóm đối thủ của các coupe thể thao như Porsche 911.

Sieu xe cua BYD anh 1

Khoang lái: ẩn số, nhưng kiến trúc lái điện tử mở đường

Hãng chưa công bố hình ảnh và chất liệu nội thất. Tuy vậy, trục lái điện tử loại bỏ cơ cấu cơ khí giữa vô lăng và bánh trước cho phép vô lăng có thể gập lại dễ dàng, hứa hẹn không gian linh hoạt hơn cho khoang lái. Các chi tiết khác về màn hình, hệ sinh thái phần mềm, vật liệu ghế và táp-lô hiện chưa được tiết lộ.

Sức mạnh và cảm giác lái: ưu tiên khung gầm, công suất dự kiến >710 kW

Denza khẳng định Z sẽ là một trong những mẫu mạnh nhất lịch sử thương hiệu. Điều này đồng nghĩa mức công suất kỳ vọng sẽ vượt Denza Z9 GT (710 kW). Trong đại gia đình BYD, kỷ lục công suất đang thuộc về YangWang U9 và biến thể U9 Xtreme với 2.220 kW, vì vậy Denza Z không phải mạnh nhất tập đoàn nhưng vẫn ở dải rất cao nếu so trong nội bộ Denza.

Việc đưa xe đến Nürburgring – nơi khắt khe với hệ treo, phanh và khả năng truyền động – gợi mở mục tiêu cân bằng giữa tốc độ vòng chạy và độ bền phanh. Gói phanh carbon-ceramic cùng lốp hiệu năng của Giti ở giai đoạn thử nghiệm cho thấy Denza đang tinh chỉnh độ bám, khả năng tản nhiệt và độ chính xác tay lái trước khi chốt cấu hình thương mại.

Sieu xe cua BYD anh 2

An toàn và công nghệ: DiSus-M và lái điện tử là trọng tâm

BYD xác nhận Denza Z sẽ dùng hệ treo DiSus-M điều khiển điện từ, phát triển riêng cho xe điện. Trước đó, hệ DiSus của BYD có các biến thể dùng khí nén hoặc thủy lực cho phép điều khiển từng bánh độc lập; lần này trọng tâm chuyển sang giải pháp điện từ nhằm cải thiện phản ứng giảm chấn phù hợp đặc thù xe hiệu năng.

Trục lái điện tử là thay đổi lớn về kiến trúc khung gầm khi bỏ liên kết cơ khí, mở khả năng điều chỉnh tỷ số truyền lái theo ngữ cảnh và cho phép vô lăng gập. Các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến khác, xếp hạng an toàn hay hệ thống trợ lái theo cấp độ hiện chưa được công bố; vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá về ADAS hay tiêu chuẩn NCAP.

Giá và định vị: lộ trình 2026, nhắm phân khúc coupe hiệu năng

Denza Z dự kiến vào sản xuất từ năm 2026. Mức giá và cấu hình thị trường chưa được chia sẻ. Với tạo hình coupe 2 cửa, phanh carbon-ceramic và trọng tâm khung gầm, Denza Z được xem là bước đi của Denza vào nhóm coupe thể thao hiệu năng cao, nơi Porsche 911 là chuẩn tham chiếu phổ biến.

Kết luận nhanh

Ưu điểm

Trục lái điện tử bỏ liên kết cơ học, vô lăng có thể gập – giải pháp kiến trúc táo bạo.

Hệ treo DiSus-M điều khiển điện từ dành cho xe điện, tập trung vào phản ứng giảm chấn.

Phanh carbon-ceramic, kẹp 6 piston – cấu hình phù hợp chạy track.

Hiệu năng dự kiến vượt 710 kW, định vị cao trong dải sản phẩm Denza.

Hạn chế/Chưa rõ