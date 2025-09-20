Thể thao Derby xứ Nghệ: Sông Lam Nghệ An sẽ có 3 điểm trên sân Vinh? Trận derby xứ Nghệ vòng 4 V.League 2025/26 hứa hẹn nhiều kịch tính. Sau gần 1 tháng tạm nghỉ để chỉnh sửa lối chơi, Sông Lam Nghệ An kỳ vọng sự trở lại của trung vệ Julian Garcia sẽ là chìa khóa giúp họ vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang "vào phom", để giữ lại trọn vẹn 3 điểm trên sân Vinh.

Sông Lam Nghệ An và kỳ vọng nơi hàng thủ

Sau 3 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An mới có 3 điểm với 1 trận thắng và 2 thất bại. Trận thua 0-2 trước Hải Phòng ở vòng 3 bộc lộ rõ sự mong manh nơi hàng phòng ngự. Bộ đôi trung vệ nội Hoàng Văn Khánh và Trần Nam Hải phải hoạt động quá tải, trong khi thủ môn trẻ Cao Văn Bình thường xuyên đối diện những tình huống nguy hiểm.

SLNA bộc lộ nhiều hạn chế trong trận đấu với Hải Phòng. Ảnh: Đức Anh

Nguyên nhân quan trọng là sự thiếu vắng trung vệ ngoại Julian Garcia. Trong trận ra mắt, cầu thủ người Trinidad & Tobago bị truất quyền thi đấu vì pha xử lý thiếu kinh nghiệm và phải nhận án treo giò 2 trận. Khoảng thời gian Garcia vắng mặt khiến SLNA mất đi chốt chặn giàu kinh nghiệm, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội.

Khoảng nghỉ gần 1 tháng sau vòng 3 trở thành cơ hội để ban huấn luyện gia cố hệ thống phòng ngự. HLV Phan Như Thuật tập trung cải thiện sự gắn kết giữa các tuyến, đồng thời, bổ sung phương án tấn công đa dạng hơn. Các bài tập lên bóng ở biên, trả ngược, tận dụng các quả tạt và rèn dứt điểm để hạn chế lãng phí cơ hội là những giáo án mà Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã triển khai cho các học trò.

Ở trận derby tới, Garcia trở lại và được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp SLNA lấy lại sự chắc chắn. Nếu cầu thủ ngoại này nhanh chóng hòa nhập và kết hợp ăn ý cùng Hoàng Văn Khánh, đội bóng xứ Nghệ có thể giảm áp lực nơi hàng thủ để tuyến trên tự tin tìm bàn thắng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hoa và thách thức ở sân Vinh

Trái ngược với SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thể hiện phong độ ấn tượng. Sau thất bại 1-3 ở ngày ra quân trước Ninh Bình, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh đã trở lại mạnh mẽ bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa. Kết quả này đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên nhóm trên của bảng xếp hạng, đồng thời, tiếp thêm sự tự tin cho chuyến làm khách tới sân Vinh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang cho thấy sự đa dạng trong lối chơi. Không còn bó hẹp trong phòng ngự phản công, họ sẵn sàng tấn công chủ động nhờ bộ đôi ngoại binh chất lượng. Tiền đạo Yevgeniy Serdyuk không chỉ biết ghi bàn mà còn giữ vai trò kết nối ở tuyến trên, trong khi Atshimene Charles lại nổi bật nhờ sức mạnh và khả năng độc lập tác chiến. Ở hàng thủ, trung vệ Helerson chỉ huy vững vàng, giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ sạch lưới ở cả 2 trận thắng vừa qua.

Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi 7 trận bất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Xuân Thuỷ

Thống kê cho thấy, trong 9 lần đối đầu ở V.League, SLNA thắng 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng 1 và có tới 6 trận hòa. Đặc biệt, SLNA bất bại 7 trận gần nhất trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng phần lớn chỉ kết thúc với tỷ số sít sao. Đó là minh chứng cho sự căng thẳng đặc trưng của derby xứ Nghệ.

Ở lần tái đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có phong độ cao và sự tự tin, còn SLNA có lợi thế sân nhà và sự trở lại của Garcia. Trận đấu sẽ là thước đo để đánh giá đẳng cấp thực sự của 2 đội.

Vì vậy, Derby xứ Nghệ lần thứ 10 tại V.League hứa hẹn là màn so tài cân não và đầy cảm xúc. SLNA đặt kỳ vọng vào sự trở lại của Garcia để giữ 3 điểm ở lại sân Vinh, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mang tới khí thế và quyết tâm cho vị thứ ở tốp trên.

Với sự cân bằng giữa 2 đội, nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra căng thẳng và giằng co. Nếu SLNA tận dụng tốt sự trở lại của Julian Garcia ở hàng thủ và cải thiện khâu dứt điểm, 3 điểm hoàn toàn có thể ở lại sân Vinh.

Chiều 21/9, khán giả xứ Nghệ chờ đợi được sống trong bầu không khí sôi động của một trận derby giàu cảm xúc, hấp dẫn và cống hiến.