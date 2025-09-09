Pháp luật Đi cắt cỏ, người đàn ông ở Anh Sơn bị ong đốt tử vong Trong lúc ra bờ sông Lam cắt cỏ cho cá ăn, một người đàn ông ở Nghệ An không may bị đàn ong tấn công, dẫn đến tử vong.

Chiều 9/9, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn xác nhận, trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông tử vong do ong đốt.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Nguyên (SN 1974), trú thôn Kim Nhan 1, xã Anh Sơn.

Ông Trần Quang Trung, trưởng thôn 1, thôn Kim Nhan 1, cho biết, sáng cùng ngày, anh N. chèo thuyền ra mép sông Lam cách nhà khoảng 2km để cắt cỏ cho đàn cá nuôi. Đến gần trưa, không thấy anh trở về, vợ anh N. lo lắng đi tìm. Tại bờ sông, chị phát hiện chiếc thuyền của chồng vẫn neo đậu nhưng không thấy người. Khi đi dọc bờ sông, chị bàng hoàng phát hiện anh N. nằm bất động gần một tổ ong, trên người có nhiều vết đốt.

Hiện bà con trong thôn đang cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: B.T

Ngay lập tức, chị đã hô hoán bà con trong thôn đến ứng cứu, đưa anh N. về nhà và gọi xe đưa đi Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ong đốt quá nhiều, anh N. đã không qua khỏi.

Ông Trung cho biết, gia đình anh N. thuộc diện cận nghèo, có ba người con, hai cháu còn đang đi học. Bố anh năm nay đã hơn 90 tuổi cần được chăm sóc. Hiện tại, bà con trong thôn đang cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Sau sự việc, UBND xã Anh Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi đi lao động, nhất là vào mùa này khi ong thường làm tổ ở các bụi rậm ven sông, ven nương rẫy. Người dân nên tránh lại gần tổ ong, không nên mặc quần áo màu sặc sỡ hoặc có mùi mồ hôi vì dễ kích động đàn ong. Trường hợp không may bị ong tấn công, cần nhanh chóng tìm cách che mặt và đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.