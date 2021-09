Di cư, hồi cư và những hệ lụy

Qua thống kê, việc làm là một trong những lý do chính tác động tới quyết định di chuyển của người di cư ngoại tỉnh, trong khi lý do gia đình là yếu tố quyết định tới sự di chuyển của những người di cư trong tỉnh. Cụ thể, phần lớn người di cư quyết định chuyển tới nơi ở mới vì lý do kết hôn (49,9%); theo gia đình/chuyển nhà (27,3%) hoặc tìm việc/bắt đầu công việc mới (12,4%). Trong đó, hơn một nửa (56,8%) số người di cư trong huyện và gần một nửa (46,7%) người di cư giữa các huyện di cư vì lý do kết hôn.

Di cư ngoại tỉnh cũng không ngoại lệ, lý do di cư là do kết hôn (31,3%), tìm việc/bắt đầu công việc mới (29,8%) và theo gia đình/chuyển nhà (20,2%).