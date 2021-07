Di tích danh thắng và cơ sở lưu trú TP Vinh mở cửa đón khách, tuân thủ nghiêm ngặt '5K'

Vắng khách nhưng vẫn thực hiện nghiêm “5K”

Sau 2 ngày TP. Vinh chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, nhịp sống đang dần trở lại bình thường. Các cơ sở lưu trú, khu di tích và danh lam thắng cảnh bắt đầu mở cửa sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Ban quản lý đền thờ Hoàng đế Quang Trung treo băng rôn nhắc nhở khách chấp hành khai báo y tế. Ảnh: Công Kiên Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc trên đỉnh núi Dũng Quyết (TP. Vinh) là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, cũng là điểm du lịch tâm linh khá nổi tiếng. Bình thường, mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt khách đến chiêm bái và vãn cảnh. Hiện nay sau 2 ngày dừng TP. Vinh thực hiện Chỉ thị 19, Đền thờ Hoàng đế Quang Trungđang thưa khách đến, dù vậy Ban quản lý đền vẫn chuẩn bị chu đáo các điều kiện phòng dịch cho du khách.



Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh cũng đang vắng khách, nhưng công tác trưng bày, đón tiếp đã được đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh - bà Lê Thị Thu Hiền cho biết: “Dịch bệnh trên địa bàn TP. Vinh cơ bản đã được kiểm soát; khi người dân nói chung vẫn chưa sẵn sàng đến các điểm tham quan, thì đã có một số người đăng ký đến để khai thác hình ảnh, tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy”.

Điểm rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Công Kiên Ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) cũng chưa có nhiều du khách đến tham quan. Đây là tình trạng chung ở các khu di tích, danh lam thắng cảnh và điểm du lịch trên địa bàn TP. Vinh và các vùng lân cận. Còn tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ khá nhộn nhịp nhưng chủ yếu là người dân thành phố đến luyện tập thể dục, thể thao vào buổi sáng sớm và chiều tối. Du khách và người dân ở vùng khác vẫn chưa trở lại tham quan và tổ chức các hoạt động văn hóa.

Mặc dù đang vắng khách nhưng tại các điểm di tich danh thắng đều tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. BQL đền thờ Quang Trung đã treo băng rôn nhắc nhở khách chấp hành khai báo y tế; bố trí điểm rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế ngay tại cửa ra vào sân đền. Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh cũng đã bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, bố trí người đo thân nhiệt và yêu cầu khách tham quan đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định…

Nhân viên Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: Công Kiên Nhân viên Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh bố trí điểm rửa tay sát khuẩn cho nhân viên và khách tham quan. Ảnh: Công Kiên BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ cũng thường xuyên mở chương trình phát thanh tuyên truyền các biện pháp hạn chế nguy cơ lây lan của dịch Covid-19. Lực lượng bảo vệ thường xuyên túc trực để kịp thời nhắc nhở, xử lý người dân luyện tập thể dục, thể thao không thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K”.



Không chủ quan, lơ là

Cũng như các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và điểm du lịch, các cơ sở lưu trú cũng đang trong cảnh “đói khách”. Theo lời anh Phan Văn T., chủ một khách sạn ở TP. Vinh, suốt một thời gian dài ngừng hoạt động để phòng, chống dịch, hai ngày đầu sau giãn cách vẫn không có khách đặt phòng. Do vậy, vẫn đang phải hoạt động cầm chừng, phân công nhân viên làm việc cách nhật để tiết kiệm chi phí.

Nhân viên Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên Còn anh Nguyễn Hồng Q., quản lý một khách sạn lớn ở địa bàn phường Quang Trung cho biết, khách sạn có tổng số 120 phòng, bình thường đạt mức lưu trú trên dưới 80%. Sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội ở TP.Vinh, số lượng phòng được đặt mới chỉ 11, tức là chưa đầy 10%, chủ yếu là khách quen đến thành phố thực hiện và ký kết giao dịch kinh doanh.



Con số vừa nêu thực sự là quá nhỏ so với thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh, nhưng theo anh Q. như vậy đã là may mắn so với nhiều cơ sở lưu trú khác trên địa bàn. Bởi nhiều khách sạn đến nay vẫn vắng tanh, chưa có người liên hệ đặt phòng, nếu tình hình này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh.

Khách vào các cơ sở lưu trú ở TP. Vinh đều phải qua kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Công Kiên Ngay như ở Khu đô thị biển Cửa Lò, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ đều đang đóng cửa vì không có khách lưu trú. Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thị xã cho biết: “Tình hình dịch bệnh ở TP. Vinh và thị xã Cửa Lò cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa có khách du lịch. Vào các ngày cuối tuần, người dân ở Vinh thường xuống tắm biển, một số người sử dụng dịch vụ ăn uống rồi trở về, không có khách nghỉ lại”.



Lượng khách ít nhưng các cơ sở lưu trú đã chuẩn bị sẵn sàng cho các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Hồng Q. chỉ đạo nhân viên thường xuyên đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế mỗi khi khách ra vào. Đồng thời, khi giao dịch phải đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Các khách sạn, nhà nghỉ ở TP. Vinh đều bắt buộc khách lưu trú thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Công Kiên

Các khách sạn, nhà nghỉ khác cũng đã thực hiện tốt công tác phòng dịch, bởi nếu thời gian tới dịch tiếp tục được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh doanh du lịch trở lại bình thường chắc chắn lượng khách sẽ được cải thiện từng bước.