Địa chỉ điều trị đứt dây chằng đầu gối uy tín tại Nghệ An

Phẫu thuật thành công 200 ca chấn thương dây chằng chéo/năm

Anh N.T.P., 27 tuổi, tại Quỳ Hợp (Nghệ An) bị chấn thương gối trái do tai nạn thể thao khi chơi đá bóng. Sau chấn thương, bệnh nhân bị đau gối trái và đi lại ngày càng khó khăn. Mặc dù đã đi khám tại một số cơ sở y tế không chuyên khoa nhưng không phát hiện được bệnh, sau đó bệnh nhân được giới thiệu vào Bệnh viện CT-CH Nghệ An để điều trị.

Sau khi được thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán: Đứt dây chằng chéo trước gối trái. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước gối trái bằng kỹ thuật ALL INSIDE. Ca phẫu thuật được tiến hành thành công bởi kíp mổ của bác sĩ CKI. Nguyễn Song Duệ cùng các cộng sự. Ba ngày sau mổ, bệnh nhân tự đi lại được bằng nạng và xuất viện sau đó.

Một trường hợp khác là bệnh nhân P.T.C., 48 tuổi, ở phường Bến Thủy (TP. Vinh), bị tai nạn giao thông gây chấn thương gối phải. Sau chấn thương, bệnh nhân bị đau, đi lại khó khăn. 3 tuần sau tai nạn, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện CT-CH Nghệ An và được chẩn đoán: Đứt dây chằng chéo trước, chéo sau, tổn thương dây chằng bên trong gối phải. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật nội soi tái tạo đồng thời nhiều dây chằng. Bệnh nhân đã được bác sĩ CKI. Nguyễn Song Duệ cùng kíp mổ tiến hành phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau, khâu phục hồi dây chằng bên trong bằng kỹ thuật ALL INSIDE.

Ngay ngày đầu tiên sau phẫu thuật, bệnh nhân được nhân viên y tế hướng dẫn tập phục hồi chức năng tại giường. Các bài tập hướng dẫn phục hồi chức năng được các bác sĩ hướng dẫn cụ thể đến từng bệnh nhân nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân sau mổ.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Song Duệ - Phó trưởng Khoa Chi dưới khẳng định: “Phục hồi chức năng sau tái tạo dây chằng chéo đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải thiện chức năng của dây chằng chéo cũng như mức độ vận động của khớp gối. Đây là phương pháp được áp dụng sớm trên bệnh nhân sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo, nhằm giúp bệnh nhân có thể sớm hồi phục khả năng vận động và ngăn chặn những thương tật thứ phát như teo cơ; trong đó, phổ biến nhất là teo cơ tứ đầu đùi, gây cản trở rất nhiều cho sự vận động của chi dưới”.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi dây chằng chéo bằng kỹ thuật ALL INSIDE. Ảnh: Đậu Huyền

10 tháng sau phẫu thuật, gối phải của bệnh nhân C. vững, vận động khớp tốt. Bệnh nhân C. vui mừng chia sẻ: “Tôi đã tham khảo nhiều nơi và quyết định lựa chọn Bệnh viện CT-CH Nghệ An là nơi để thực hiện phẫu thuật. Tôi thực sự biết ơn các y, bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc trong thời gian nằm viện và quan tâm hỗ trợ cả khi bệnh nhân đã xuất viện, nhờ đó mà tôi phục hồi sức khỏe rất tốt. Hiện tại, tôi đã có thể đi lại, vận động, sinh hoạt dễ dàng mà không đau hay khó chịu gì”.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối bằng kỹ thuật ALL INSIDE (tất cả bên trong) tại Bệnh viện CT-CH Nghệ An là phương pháp xâm lấn tối thiểu trong điều trị đứt dây chằng chéo đầu gối, sử dụng thanh ngang bằng titan và chỉ siêu bền, giúp cố định chắc chắn phần gân xương, hỗ trợ sớm liền lại, giảm tối đa nguy cơ bị nhiễm trùng; mang lại hiệu quả giảm đau trong và sau mổ tốt.

Với hệ thống phòng mổ nội soi hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; Bệnh viện CT-CH Nghệ An đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo, với trên 200 ca phẫu thuật mỗi năm.