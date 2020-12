Địa chỉ nâng ngực đẹp và an toàn ở Nghệ An

Nguy cơ biến chứng khi nâng ngực

Mong muốn cải thiện, nâng cấp vòng một là nhu cầu làm đẹp khá phổ biến của nhiều chị em phụ nữ hiện nay, đặc biệt sau sinh. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp đã gặp biến chứng sau khi nâng ngực do kỹ thuật mổ không đạt chuẩn, lựa chọn túi độn không phù hợp…như: hai bên phát triển không đều, lồi đáy vú…; trường hợp nặng hơn “co thắt bao xơ” có thể dẫn tới tình trạng phải tháo túi ngực. Vì thế, lựa chọn được cho mình cơ sở y tế tin cậy để gửi gắm niềm tin, nâng cấp vòng một vẫn luôn là nỗi băn khoăn của nhiều chị em phụ nữ.

Thấu hiểu được các vấn đề mà chị em đang gặp phải, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ- Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, khẳng định uy tín của Bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến tỉnh sẽ mang đến cho phái đẹp cơ hội “thăng hạng” nhan sắc an toàn và hài lòng nhất.

Rất nhiều khách hàng từ khắp các tỉnh thành như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đà Nẵng tìm đến khoa làm đẹp, với mong muốn trải qua hành trình nâng cấp vòng một không đau, đẹp tự nhiên và không biến chứng.

Sau sinh sức khỏe và sắc đẹp đều “xuống cấp”, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (TP. Vinh), đã lựa chọn Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ- Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An với mong muốn cải thiện vòng một bị lép, chảy xệ. Trước đây, vì tự ti vòng một lép nên tôi lúc nào cũng mặc áo ngực loại dày nhất, rất khó chịu, nhất là vào mùa nắng nóng. Mong muốn có vòng một đẹp tự nhiên, tôi đã tìm hiểu rất nhiều cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội, Sài Gòn nhưng cuối cùng tin tưởng quyết định chọn Khoa để thực hiện nâng cấp.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng, chị đã được tiến hành nâng ngực đặt túi Nanochip Ergonomix. Sau một tháng làm đẹp, chị đã có được vòng một như ý. Chị Hằng chia sẻ: “Tôi rất vui và hài lòng với diện mạo mới, vòng một căng tròn, mềm mại tự nhiên. Hành trình cải thiện nhan sắc nhanh chóng, nhẹ nhàng không chỉ giúp tôi có được vẻ đẹp như ý mà còn không có cảm giác quá đau và lo lắng như tôi nghĩ trước đó”.

Với đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao cùng với hệ thống phòng mổ, trang thiết bị hiện đại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An triển khai hiệu quả phương pháp nâng ngực, với kỹ thuật đặt túi ngực hiện đại.

Theo bác sĩ Chu Văn Hiếu - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ: "Bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật nâng ngực cho khách hàng, theo môt số đường cơ bản sau: đường chân ngực, đường quầng và đường nách. Khách hàng có thể lựa chọn đường phẫu thuật theo mong muốn, tuy nhiên có một số trường hợp bác sĩ sẽ chỉ định tùy theo tình trạng ngực sao cho phù hợp nhất".

Trong phẫu thuật nâng ngực, việc lựa chọn túi độn có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của phẫu thuật. Nếu không tìm hiểu kỹ, chị em rất dễ chi tiền sai chỗ. Tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh vện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cung cấp dòng túi chính hãng nhất cho khách hàng lựa chọn.

Khoa triển khai phương pháp nâng ngực, với kỹ thuật đặt túi ngực hiện đại, chất lượng cao. Ảnh: Đậu Huyền

Hiện nay, nói đến dòng túi nâng ngực an toàn và tốt nhất phải kể đến 2 thương hiệu Motiva và Mentor. Được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) kiểm duyệt và cho phép sử dụng. Thương hiệu Mentor là hãng sản xuất túi ngực đầu tiên được FDA cấp giấy chứng nhận an toàn cho người sử dụng. Được chia thành 3 loại chính:Túi Mentor dạng tròn, bề mặt trơn; Túi Mentor hình dạng tròn bề mặt nhám; Túi Mentor hình giọt nước, có bề mặt nhám. Motiva là thương hiệu túi độn ngực được sử dụng phổ biến nhất thế giới. Túi ngực Motiva được thiết kế đặc biệt để tạo sự thoải mái, với cấu trúc silicon chuẩn y tế. Có xuất xứ từ Hoa Kỳ với 3 loại túi chính: Túi Nano không chip. Túi Nano Chip khác với nano không chip, Nanochip có thêm con chip thông minh Chip này sẽ hiện lên 15 dữ liệu thông qua một mã đọc cầm tay, bao gồm tên bệnh nhân, hãng sản xuất, ngày sản xuất, kích cỡ ngực... Con Chip thông minh này đã được FDA kiểm chứng về độ an toàn và thông qua.