Văn hóa Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2025 tại Quảng Ninh Bạn đang tìm những địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở Quảng Ninh để lên kế hoạch đi chơi Tết thì đừng bỏ qua bài cập nhật chi tiết dưới đây nhé!

Danh sách địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2025 tại Quảng Ninh

Lịch bắn pháo hoa tết Âm lịch Ất Tỵ 2025

Đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có 11 điểm bắn pháo hoa, (2 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp).

1. Địa điểm bắn pháo hoa tầm cao

Số lượng đạn pháo hoa tầm cao tổng 6.000 quả (10 trận địa mỗi trận địa 600 quả).

- Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long.

- Quảng trường Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 00h15 ngày 29/1/2025 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

2. Địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp

- Khu vực Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II, TP Móng Cái.

Thời gian bắn 15 phút, từ 23h00 đến 23h15 ngày 28/1/2025 (tức đêm 30 Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

- Quảng trường 12/11, phường Cẩm Tây, Cẩm Phả.

- Hồ Công viên thuộc hai phường Thanh Sơn và Quang Trung, Uông Bí.

- Quảng trường trung tâm TP Đông Triều.

- Cầu ngầm thị trấn Tiên Yên.

- Tượng đài Hà Quang Vóc, thị trấn Đầm Hà.

- Cảng tàu quốc tế Ao Tiên, xã Hạ Long, Vân Đồn.

- Khuôn viên cảnh quan bên sông Hà Cối, Hải Hà.

- Quảng trường 25/12, thị trấn Bình Liêu.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 00h15 ngày 29/1/2025 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa nổ tại địa phương theo quy định và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa nổ huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước, do các huyện, thị xã, thành phố huy động để thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện bắn pháo hoa nổ theo đúng quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn.