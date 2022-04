Địa phương đầu tiên của Nghệ An ra mắt mô hình 'Xã biên giới sạch về ma túy'

(Baonghean.vn) - Đây là mô hình được Công an tỉnh phối hợp các địa phương thực hiện nhằm triển khai chiến lược lâu dài trong đấu tranh với tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.