Dịch bệnh chăn nuôi được khống chế, thịt bò bán chạy với giá tăng nhẹ

Dịch bệnh được khống chế, thị trường thịt bò sôi động trở lại. Video: Thanh Phúc

Sau nhiều tháng “treo quầy”, nghỉ chợ, hiện tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vinh các quầy thịt bò đã kinh doanh trở lại. Tại chợ Quán Lau (phường Trường Thi) hiện các quầy thịt bò đã nhập hàng về, mở bán bình thường. Chị Nguyễn Thị Toan, một tiểu thương kinh doanh thịt bò tại chợ Quán Lau cho biết: “Khoảng 2 tuần trở lại đây, nhu cầu thịt bò tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày, tôi bán được trên dưới 3 tạ thịt cho người nội trợ, các nhà hàng, bán sỉ cho các tiểu thương khác”.

HIện thị trường thịt bò đã khởi sắc, sức mua tăng mạnh, giá tăng nhẹ. Trong ảnh: Trung bình mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Toan, tiểu thương kinh doanh thịt bò chợ Quán Lau bán ra khoảng 3 tạ thịt bò. Ảnh: Thanh Phúc Tại các chợ dân sinh ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Cửa Lò… mặt hàng thịt bò cũng đã có mặt sau thời gian dài “vắng bóng”. Ông Nguyễn Tử Hải, một tiểu thương kinh doanh thịt bò ở chợ Mai Trang (Nghi Xuân, Nghi Lộc) cho biết: “Mấy tháng qua, tôi phải chuyển sang bán thêm thịt gà, ngan, vịt, lợn và chỉ bán một ít thịt bò để giữ khách. Nay, khi nhu cầu khách hàng tăng, tôi quay lại kinh doanh thịt bò là chủ yếu”.



Cách đây vài tháng, khi dịch b ệnh viêm da nổi cục trên gia súc diễn biến phức tạp, nhiều người “quay lưng” với thịt bò khiến mặt hàng này ế ẩm, nhiều tiểu thương phải nghỉ quầy. Đến nay, khi dịch bệnh được khống chế, thịt bò được nhiều người lựa chọn đưa vào thực đơn hàng ngày của gia đình. Bên cạnh đó, nhiều nhà hàng, quán ăn cũng lựa chọn thịt bò để chế biến món ăn phục vụ thực khách. Ngoài ra, các cơ sở làm giò chả, xúc xích cũng chọn thịt bò để chế biến. Do đó, sức mua tăng nhanh.

Nhu cầu sử dụng các sản phẩm chế biến từ thịt bò như giò, xúc xích cũng tăng cao. Ảnh: Thanh Phúc Bà Nguyễn Thị Vân, chủ một cơ sở làm xúc xích ở chợ Hưng Dũng cho biết: “Lượng xúc xích, giò bò bán ra trong những ngày qua tăng mạnh so với trước đó. Cách đây 1 tháng thì người dân chỉ mua xúc xích, giò lợn là chủ yếu thì nay chuyển sang các sản phẩm chế biến từ thịt bò để đổi khẩu vị”.



Sức mua tăng, do đó, giá thịt bò cũng tăng nhẹ so với trước. Hiện, thịt bò ở các chợ dân sinh có giá dao động từ 220-250.000 đồng/kg, tăng 10-25.000 đồng/kg so với trước đó.

Thị trường thịt bò khởi sắc, hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc này đang phục hồi sau thời gian dài ảm đạm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, việc giết mổ bò được kiểm soát chặt chẽ.

Giá thịt bò các loại tăng nhẹ từ 15.000 đồng - 25.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc Ông Ngô Đức Quỳnh, Chi cục phó Chi Cục Thú y cho biết: “Quy trình kiểm tra sức khỏe gia súc, kiểm soát giết mổ luôn có sự giám sát của cán bộ kiểm dịch. Bò được nhập về và lưu lại để kiểm tra lâm sàng các dấu hiệu về sức khỏe, nguồn gốc, sau đó mới tiến hành giết mổ. Tiểu thương khi lấy thịt được xuất biên lai thu phí kiểm soát giết mổ để chứng minh nguồn gốc. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng phải lựa chọn thịt tươi, ngon, có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh, ngành chức năng giám sát, kiểm tra hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn”.