Dịch bệnh Covid-19 'vào' đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Nghệ An

Thầy giáo Vi Văn Song - Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Yên Khê, Con Cuông cho biết: Với đề thi môn Tiếng Anh năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đề thi cơ bản vừa sức với học sinh, cấu trúc đề thi không đánh đố, tập trung nhiều vào những kiến thức cơ bản mà học sinh đã được học, học sinh trung bình có thể đạt được từ 5-6 điểm. Tuy nhiên, học sinh khá giỏi khó đạt được điểm 9-10 so với các năm trước, đặc biệt đối với học sinh miền núi.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, xã Thanh Dương (Thanh Chương) có 531 thí sinh dự thi ở 23 phòng thi. Kết thúc buổi thi thứ 2, nhiều em học sinh bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng không được vui.

Thí sinh huyện Thanh Chương tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Huy Thư

Em Lê Quang Quyết, học sinh lớp 9B, Trường THCS Ngọc Sơn cho biết: Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh chiều nay so với bản thân em thì không dễ. Trong 50 câu hỏi, em chỉ khẳng định làm đúng được khoảng 1 nửa, số câu còn lại thì em đánh dấu theo sở thích, chưa xác định được chắc chắn đúng hay sai. Em dự đoán bài làm của em giỏi lắm chỉ đạt điểm 5.

Cũng với tâm trạng “lưng chừng” không vui như em Quyết, em Nguyễn Trọng Đức - học sinh lớp 9B, Trường THCS Xuân Tường chia sẻ: "Với em, đề thi môn Tiếng Anh chiều nay hơi khó, 40 câu đầu em đánh dấu theo sức học, 10 câu sau độ khó tăng dần, em khoanh “bừa”. “Nhìn chung, bài làm của em chỉ ở mức tàm tạm. Em thấy nhiều bạn trong phòng em cũng nói làm bài không tốt lắm”.

Tại kỳ thi năm nay, huyện Đô Lương có 4 hội đồng thi: THPT Đô Lương 1, THPT Đô Lương 2, THPT Đô Lương 3, THPT Đô Lương 4, với tổng số 95 phòng thi. Tham gia kì thi có 2.227 thí sinh. Theo chỉ tiêu, năm nay, huyện Đô Lương sẽ tuyển chọn 1.890 em học sinh.

Thí sinh tham dự Kỳ thi lớp 10 ở huyện Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương Kết thúc môn thi Tiếng Anh, em Thái Nam Khánh - Trường THCS Lý Nhật Quang phấn khởi nói: “Em làm được 95% đến 98% bài thi. Bài thi năm nay vừa sức, sát với chương trình lớp 9. Các bạn trong trong phòng em cũng làm được bài thi. Câu dễ bị phân vân là câu phần đọc hiểu.

Còn em Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Trường THCS Đội Cung) chia sẻ khiêm tốn, em làm được 50% bài thi, em thấy bài đọc hiểu nội dung về dịch Covid-19 rất sát với thực tế.

Tại điểm thi trường THPT Quỳ Châu có 531 học sinh dự thi. Trong buổi chiều hôm nay, đề thi tiếng Anh được các em đánh giá khó hơn năm ngoái. Em Phan Thủy Tiên một trong những học sinh có thành tích tốt môn tiếng Anh, học sinh lớp 9 Trường THCS Hạnh Thiết cho biết: Em thấy đề thi năm nay có rất nhiều từ mới, lạ, có chút khó hơn so với đề thi năm ngoái, nhất là phần bài đọc liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid - 19. Nhiều từ mới khó thuộc, khó hiểu so với năng lực chúng em. Tuy nhiên do được ôn luyện kỹ càng nên em vẫn hoàn thành khá tốt bài thi của mình khoảng 80%”.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quỳ Châu. Ảnh: Lương Nga.