Dịch tả lợn Châu Phi tái phát ở Nghệ An do người dân chung đụng lợn Tết

Sáng 4/2, chúng tôi có mặt tại xã Diễn Kim của huyện Diễn Châu, là địa phương điểm "nóng" của Nghệ An về dịch tả lợn châu Phi hiện nay. Trên trục đường chính của xã, địa phương đã lập 2 chốt kiểm dịch. Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng lực lượng trực chốt luôn có mặt để làm nhiệm vụ, mọi phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng dịch: Bình phun, hóa chất, vôi bột... đều sẵn sàng.

Ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch UBND xã Diễn Kim cho biết: Trong sáng nay, trên địa bàn xã có 3 gia đình báo có lợn bị nhiễm bệnh dịch. Địa phương đã cử tổ tiêu hủy đến tận nơi kiểm tra, lập hồ sơ để tiêu hủy lợn theo quy định.

Hiện nay, địa phương đã tiếp nhận 36 lít hóa chất của Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp và 2 tấn vôi bột do UBND huyện cấp để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Theo đó, cứ 2 ngày xã tổ chức phun hóa chất 1 lần, có sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Diễn Thành. Xã đang lập tờ trình xin cấp thêm 30 lít hóa chất khử trùng để cấp cho những hộ đang có nuôi lợn để phòng dịch tại gia.

Nguyên nhân xã Diễn Kim xảy ra dịch, có thể do trong dịp Tết vừa qua, người dân mua lợn về chung đụng mổ thịt, không may mua phải con lợn bị nhiễm dịch nên dịch bùng phát trở lại. Hiện nay xã đang giao cho các xóm thống kê số đàn lợn trong xã, đồng thời tuyên truyền cho người dân không tái đàn và tích cực phòng dịch. Ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch UBND xã Diễn Kim

Công tác phòng, chống dịch được triển trai đồng bộ trên địa bàn xã Diễn Kim. ảnh: Quang An Ông Vũ Văn Thành chủ hộ có 1 con lợn bị nhiễm dịch phải tiêu hủy trong sáng 4/2 buồn bã: Gia đình còn duy nhất 1 con lợn nái đang mang chửa, cách đây 2 ngày bỏ ăn, đến tối 3/2 lăn ra chết. Sáng nay chính quyền địa phương và cơ quan thú y đến lập hồ sơ để tiêu hủy, cân được 94 kg. Xã đã phát vôi bột cho gia đình rắc trước cổng, đồng thời tổ chức phun hóa chất toàn bộ trong khu vực nương vườn và chuồng trại chăn nuôi của gia đình.



Theo ông Nguyễn Trong Bốn - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu, xã Diễn Kim là địa phương quan tâm đến công tác phòng, chống dịch cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi thế này có thể do bà con chung đụng mua lợn về mổ thịt dịp Tết, không may mua phải con lợn bị nhiễm dịch nên cơ hội cho dịch bùng phát. Trong điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột, đặc biệt là có mưa rào, là thời cơ để mầm bệnh phát tán, do vậy, trạm đã cử cán bộ xuống phối hợp với xã thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Như vậy, Diễn Châu còn 3 xã chưa qua 30 ngày dịch: Diễn Cát, Diễn Lộc và Diễn Kim. Trong đó xã Diễn Kim là "nóng" nhất với số lượng lợn bị nhiễm dịch ngày càng tăng.