Dịch vụ cho thuê mặt bằng bán hoa, cây cảnh Tết đắt khách

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an Thành phố Vinh đã xác lập chuyên án để kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng trên. Ngày 28/1/2021, Công an Thành phố Vinh đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Viết Dũng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Văn Tú về hành vi cưỡng đoạt tài sản, thu giữ 11 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.