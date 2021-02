Dịch vụ thuê xe tự lái ế ẩm dịp Tết

Suốt một năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh , anh N.V.T - chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái phường Quang Trung, TP.Vinh quyết định mở cửa hoạt động xuyên Tết với hi vọng lượng khách sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tình hình cũng không khả quan hơn dù anh đã triển khai nhiều ưu đãi cho khách thuê.

Một số cơ sở cho thuê xe mở cửa xuyên Tết nhưng lượng khách rất ít. Ảnh: Nguyên Châu

Không chỉ anh T mà đó là tình cảnh chung của nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái vào dịp Tết năm nay, hầu hết các chủ xe đều cho biết, sức thuê năm nay giảm đến 70% so với các năm trước. Hình ảnh "xe chờ khách" xuất hiện nhiều trên các tuyến đường, các bãi đỗ xe.

Nguyên nhân khiến dịch vụ thuê xe trở nên ế ẩm nhất trong nhiều năm trở lại đây chủ yếu là do ảnh hưởng từ dịch Covid - 19. Nhu cầu du xuân, chơi Tết, thăm họ hàng đầu năm giảm mạnh do người dân ngại dịch bệnh. Bên cạnh đó, năm nay nhiều lễ hội bị tạm dừng để phòng dịch, do đó người dân cũng không mặn mà thuê xe để tham gia.