Điểm 10 duy nhất môn Ngữ văn ở Nghệ An là học sinh giỏi môn Sinh, Hóa

Trả lời cho suy nghĩ của mình với câu văn “Cây che nắng cháy gió mưa, che chở chim non đến khi đủ lông, đủ cánh”, cô bé đã viết: "Nếu như nói bố mẹ là cây xanh và con là con chim non thì ta thấy được chim non luôn ở dưới sự bao bọc của cây. Nhưng khi chim lớn lên và đủ khả năng để đi tìm những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống thì chim cũng phải tập cách rời khỏi tán lá bảo vệ của cây và con lớn lên thì cũng phải tập cách rời khỏi vòng tay của bố mẹ".