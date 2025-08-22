Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025 dao động từ 17,33 đến 22,8 điểm.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức chuẩn dao động từ 17,33 đến 22,8 điểm.

Các ngành thuộc khối sức khỏe có điểm chuẩn cao nhất, gồm Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 22,8 điểm.

Các ngành còn lại như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh… ở khoảng 17,33 - 17,67 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2025 là ngành Điều dưỡng và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, cùng đạt 22,8 điểm.

Theo phương thức học bạ THPT, mức chuẩn trải rộng từ 22,51 đến 29,61 điểm.

Hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học tiếp tục dẫn đầu với 29,61 điểm.

Hầu hết các ngành khác giữ ở mức 22,51 – 22,95 điểm. Thí sinh xét học bạ phải có học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên.

Đối với phương thức xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn dao động từ 504 đến 629 điểm, trong đó nhóm ngành sức khỏe cao nhất với 629 điểm.