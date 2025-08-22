Giáo dục Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2025 Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2025 từ 22 đến 28,19 điểm cho phương thức điểm thi THPT

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

1. Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

2. Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn ở cuối danh sách, dẫn đến vượt chỉ tiêu xét, hệ thống xét tuyển sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký ở thứ tự cao hơn.