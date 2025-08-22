Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 23:06

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2025 từ 22 đến 28,19 điểm cho phương thức điểm thi THPT

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2025- Ảnh 1.

1. Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

2. Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn ở cuối danh sách, dẫn đến vượt chỉ tiêu xét, hệ thống xét tuyển sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký ở thứ tự cao hơn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Đọc tiếp

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội năm 2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO