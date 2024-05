Kinh tế Điểm danh 7 món quà không thể không mang về khi đến Nghệ An Những ai từng ghé thăm Nghệ An, hẳn sẽ ấn tượng, thích thú về cảnh sắc cũng như các món ăn đặc sản nơi đây và muốn mang một chút "hương vị" của vùng đất này về làm quà tặng cho người thân yêu.

Đầu tiên, phải kể đến cam Xã Đoài - thức quả được mệnh danh là đặc sản “tiến vua”. Cam Xã Đoài xưa nay nức tiếng bởi ruột vàng óng, vị ngọt thanh, mọng nước, mùi thơm mát. Cũng bởi thơm ngon rất đặc trưng, nên dưới thời nhà Nguyễn, cam Xã Đoài đã được dùng để tiến vua. Không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vinh dự được ghi vào đại từ điển Pháp, xuất hiện trong thành ngữ nước bạn Lào “Cam Xã Đoài, xoài Thà – Khẹk” và đi vào văn chương Việt Nam, thậm chí được nhiều người đánh giá là ngon nhất thế giới.

Có câu thơ đã viết:

"Cam Xã Đoài mọng nước

Giọt vàng như mật ong,

Bổ cam ngoài cửa trước

Hương bay vào nhà trong…"

Cam Xã Đoài được đưa vào thực đơn phục vụ hành khách trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế của Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh tư liệu

Tương Nam Đàn – món nước chấm dân dã dường như không thể thiếu trong mâm cơm của gia đình xứ Nghệ. Tương Nam Đàn được làm nên từ 4 nguyên liệu chính: đậu tương, nếp, muối và nước. Quá trình làm tương qua nhiều công đoạn: ủ mốc, nấu đậu, ngả tương. Đậu tương phải chọn loại tốt, rang chín đều, xay vỡ, làm sạch và nấu trong khoảng 12 - 14 tiếng đồng hồ. Tương Nam Đàn vị béo ngọt, thơm ngon có thể dùng để chấm rau, thịt, kho cá, làm chẻo...

Tương Nam Đàn được làm rất cầu kỳ, công phu nên có vị thơm ngon đặc biệt, vô cùng hấp dẫn khi chấm cùng các món ăn khác. Ảnh tư liệu

Hay như bạn có thể lựa chọn hộp quà Phúc An Farm, gói trọn những thức quà địa phương mang giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của xứ Nghệ. Đây là thương hiệu quà tặng mang đậm nét đặc trưng riêng của Nghệ An, từ nguyên liệu, hương vị, chất lượng đến cách đóng gói. Các sản phẩm của Phúc An Farm được làm từ các nguyên liệu bản địa, được tuyển chọn và chăm sóc kỹ lưỡng. Như các loại trà được chế biến từ cây sen Nam Đàn - quê Bác, mứt gừng, mứt nghệ, hạt sen sấy… Kết hợp bàn tay thủ công của người dân địa phương và khoa học công nghệ tiên tiến nhất để có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, nhưng vẫn giữ nguyên hương vị, độ dinh dưỡng và giá trị của những nguyên liệu tươi, tốt nhất. Các sản phẩm của Phúc An Farm đều đạt chất lượng cao, phải kể đến những sản phẩm như trà hoa sen, hồng liên trà và trà lá sen đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, Phúc An Farm còn đặc biệt chú trọng vào việc đóng gói và bố trí sản phẩm một cách tinh tế. Mỗi món quà từ Phúc An Farm không chỉ là sản phẩm, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đậm chất Việt, mang đến sự sang trọng và đẳng cấp cho người nhận. Trên mỗi nắp hộp là một bức tranh phong cảnh quê hương xứ Nghệ hay những cảnh sắc mộc mạc, dân dã được vẽ bởi đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân bản địa. Hộp quà tặng Phúc An Farm không chỉ là món quà ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè, mà có thể nói là biểu tượng của văn hóa và lòng hiếu khách của vùng đất Nghệ An.

Hộp quà Phúc An Farm đem theo cả linh hồn xứ sở, tinh túy quê hương, niềm tự hào về giá trị truyền thống cũng gửi gắm hết vào. Ảnh: PV

Nhút Thanh Chương thoạt đầu nghe tên rất lạ nhưng lại là món ăn vô cùng độc đáo và đặc biệt được làm từ nguyên liệu hết sức gần gũi. Món Nhút đã được hình thành, sống với con người xứ Nghệ từ thuở đói nghèo. Món ăn này tựa như món dưa muối của người miền Bắc, hay món kim chi của xứ Hàn Quốc. Nhút Thanh Chương được làm từ quả mít non. Những sợi mít xé nhỏ, trộn với muối rồi cho vào cối giã cho mềm. Sau đó, thành phẩm được cho vào chum rồi ngâm trong nước muối loãng từ 5-6 ngày. Nhút có thể được chế biến thành nhiều món ăn như nộm nhút, nhút xào tóp mỡ, nhút kho với cá…

Nhút Thanh Chương – món ăn dân dã, đậm tình quê. Ảnh Internet

Mực nháy Cửa Lò từ lâu đã là món đặc sản nức tiếng mà ai về với phố biển cũng đều muốn thưởng thức. Mực nháy (hay mực nhảy) là tên gọi dùng để chỉ những con mực được ngư dân vừa câu lên, còn tươi rói, mắt và các sao trên thân mực phát sáng nhấp nháy. Loại mực này là đặc sản của vùng biển tại Nghệ An thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Sau khi cập bờ, mực được chia thành từng mớ nhỏ, bỏ trong khay bày bán cho du khách tại tuyến đường lên đảo Lan Châu (Cửa Lò).

Mực nháy còn nguyên độ tươi sống, nên thường được người dân và du khách mua về để chế biến và thưởng thức ngay. Ngoài món hấp đơn thuần, mực nháy cũng được thưởng thức theo nhiều cách khác như ăn sống, nhúng mẻ, làm gỏi, xào... Ảnh tư liệu

Bánh đa là món có ở khắp mọi nơi nhưng để ngon như ở Đô Lương, Nghệ An thì không phải nơi đâu cũng sánh được. Bởi bánh ở đây nhiều vừng, ăn vào có vị bùi, thêm vào đó là vị cay nồng của tiêu, tỏi, gia vị đậm đà. Ai đã một lần thưởng thức hẳn phải tấm tắc khen mãi không thôi.

Để làm được một chiếc bánh đa phải trải qua rất nhiều công đoạn từ khâu chọn lựa nguyên liệu đến khi làm. Người dân sẽ phải dùng gạo có độ dẻo ít, không lẫn tạp chất, ngâm qua đêm rồi đem xay nhuyễn, trộn với vừng đen và một số gia vị cần thiết khác. Sau đó, đem tráng bằng nồi hấp rồi đem phơi khô. Khi mua bánh đa Đô Lương khô về, bạn có thể tự nướng và ăn trực tiếp hoặc ăn kèm với các món ăn khác.

Bánh đa Đô Lương đã được “xuất ngoại” sang các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Ảnh tư liệu

Nhiều người nói rằng, đến Nghệ An mà chưa thưởng thức món súp lươn thì xem như… chưa đến. Lươn được làm sạch, bỏ xương sống, ruột rồi tẩm ướp gia vị với hành tăm, nghệ tươi, ớt đỏ... rồi đem đi xào chín. Nồi nước dùng luôn sôi sùng sục được ninh bằng thứ xương ống lợn ngọt lừ pha lẫn nước cốt xương sống lươn tạo nên vị ngọt, thơm rất riêng có của món súp lươn. Các loại rau bỏ vào bát súp nóng bên cạnh hành lá, ngò gai còn là những loại rau đậm tinh dầu như củ hành tím thái mỏng hăng hắc, rau răm thêm vào kích thích tiêu hoá khiến cho bát lươn Nghệ sẽ có mùi vị đặc trưng khó trộn lẫn với cách chế biến lươn ở những vùng quê khác. Súp lươn Nghệ An được ăn kèm với bánh mướt, bánh đa, bánh mì.