Điểm danh các tân binh của Sông Lam Nghệ An trước thềm V.League 2023-2024

Phan Bá Quyền (cầu thủ bật cao) tham gia cùng U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Giải U21 Quốc gia 2023. Ảnh: Đức Anh

Kết thúc mùa giải 2023, Sông Lam Nghệ An chia tay 5 cầu thủ gồm: Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Sỹ Sâm và Trần Đình Tiến. Chính vì vậy, để đảm bảo đủ lực lượng tham gia mùa giải mới, Huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định gọi 6 cầu thủ tại các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An lên tham gia tập luyện cùng đội 1. Trong 6 cầu thủ này, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ sàng lọc, chọn lựa ra 5 nhân tố tốt nhất để giữ lại phục vụ đội 1 Sông Lam Nghệ An.

Những nội binh được triệu tập lên gồm: Thủ môn Cao Văn Bình; Trung vệ Lê Nguyên Hoàng; Tiền vệ Ngô Văn Bắc, Phan Bá Quyền, Đặng Quang Tú, Nguyễn Quang Vinh.

Trong đó, Cao Văn Bình và Lê Nguyên Hoàng không mấy lạ lẫm với khán giả thường xuyên quan tâm, theo dõi bóng đá Việt Nam. Bởi trong thời gian gần đây, 2 cầu thủ này gần như luôn có mặt tại các cấp độ đội tuyển trẻ. Dù mới sinh năm 2005, Cao Văn Bình và Lê Nguyên Hoàng đã để lại ấn tượng khá mạnh khi có màn trình diễn chói sáng tại Giải U20 châu Á 2023. Đặc biệt, mới đây Lê Nguyên Hoàng đã góp công mang về chức vô địch cho U23 Việt Nam tại Giải U23 Đông Nam Á 2023.

Lê Nguyên Hoàng được người hâm mộ xứ Nghệ ví như “truyền nhân” của Quế Ngọc Hải. Thế mạnh nổi bật của trung vệ gốc Cửa Lò đến từ khả năng chọn vị trí và phán đoán tình huống. Chính vì vậy, trung vệ này thường chơi bóng mà không mất quá nhiều sức, vì thế khắc phục được những hạn chế về mặt thể hình, thể lực.

Với trình độ chuyên môn đã thể hiện của 2 cầu thủ, Lê Nguyên Hoàng và Cao Văn Bình nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Phan Như Thuật giữ lại đội 1 Sông Lam Nghệ An để tham dự V.League 2023.

Lê Nguyên Hoàng tại đội U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài ra, trong 4 cầu thủ trẻ còn lại được đôn lên dịp này có 3 cái tên gồm, Văn Bắc, Phan Bá Quyền, Đặng Quang Tú, đều có vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự. Sở dĩ huấn luyện viên Phan Như Thuật ưu tiên thử nghiệm nhiều cầu thủ ở vị trí này là do Sông Lam Nghệ An đang muốn tìm kiếm một tiền vệ mỏ neo đủ năng lực, nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Mạnh để lại.

Tiền vệ Ngô Văn Bắc trong đội hình U21 SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Tại Giải U21 Quốc gia vừa qua, cả Văn Bắc và Phan Bá Quyền đều là những trụ cột của U21 Sông Lam Nghệ An. Trong khi Văn Bắc được huấn luyện viên Phạm Bùi Minh thường xuyên bố trí chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thì Phan Bá Quyền lại được kéo xuống chơi trung vệ. Tuy nhiên, trước đó khi còn thi đấu cho các đội bóng ở hạng Nhất và Nhì, Bá Quyền thường xuyên được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Với phẩm chất và năng lực riêng có, cầu thủ gốc Yên Thành không mấy khó khăn để khẳng định được tài năng tại các đội bóng mà anh từng thi đấu. Tiền vệ sinh năm 2002, được giới chuyên môn đánh giá là mẫu cầu thủ đa năng, đây sẽ là cơ hội để Phan Bá Quyền chiếm được niềm tin của ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ.

Tiền vệ Quang Vinh trong đội hình U21 SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Trong số 6 cầu thủ trẻ được ban huấn luyện đội 1 thử nghiệm trước thềm mùa giải mới thì chỉ duy nhất tiền vệ Nguyễn Quang Vinh là có thể chơi tốt trong vai trò tấn công. Mùa bóng 2023, cầu thủ sinh năm 2005, được tham gia 2 đội U19 và U21 Sông Lam Nghệ An để thi đấu tại các giải U19, U21 Quốc gia. Tại các đội trẻ xứ Nghệ, Quang Vinh luôn là sự lựa chọn số 1 của các huấn luyện viên cho vị trí tiền vệ tấn công. Sở hữu bộ kỹ năng xử lý bóng điêu luyện, cùng nhãn quan chiến thuật khá tốt, tiền vệ gốc Nghi Lộc, Nghệ An luôn tạo ra những đường chuyền có tính sát thương cao, qua đó mở ra cơ hội lập công cho đồng đội. Ngoài ra, Quang Vinh cũng luôn tự mình thực hiện những cú sút bóng sống đầy uy lực, gây nên những bất ngờ cho thủ môn đối phương. Nếu Quang Vinh được đôn lên đội 1 trong mùa giải này, Huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có thêm sự lựa chọn cho vị trí tiền vệ công.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An quyết định tham gia Giải giao hữu do Câu lạc bộ Viettel đứng ra tổ chức. Qua các trận đấu tại giải giao hữu này, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có cơ hội để đánh giá chính xác về năng lực của các tân binh trẻ. Qua đó, giúp nhà cầm quân xứ Nghệ chọn lựa được những nhân tố đủ năng lực để bổ sung cho Sông Lam Nghệ An tham dự V.League 2023-2024.