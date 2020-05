Điểm danh những cầu thủ ngoại tỉnh từng khoác áo SLNA

Đinh Văn Dũng (Thanh Hóa)

HLV Đinh Văn Dũng. Ảnh tư liệu Năm 1985, ông Dũng "Thanh Hóa" gia nhập Sông Lam Nghệ Tĩnh (tên gọi cũ của SLNA) từ đội bóng Quân Khu 4. Đây là gương mặt ngoại tỉnh đầu tiên thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Trong 10 năm khoác áo đội chủ sân Vinh, cựu cầu thủ Đinh Văn Dũng luôn được cựu HLV Nguyễn Thành Vinh trọng dụng. Thời còn thi đấu, ông Đinh Văn Dũng chơi ở vị trí tiền vệ và thường mang chiếc áo số 9. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, cựu tiền vệ Đinh Văn Dũng được SLNA giữ lại phụ trách công tác đào tạo trẻ.

Nguyễn Văn Dũng (Nam Định)

Thế hệ cổ động viên SLNA hiện nay ít ai biết được, trong quá khứ, đội bóng xứ Nghệ từng có được sự phục vụ của cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng, cựu tiền đạo từng 4 lần giành được danh hiệu Vua phá lưới tại Giải vô địch Quốc gia. Mùa giải 1991 là mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất, ông Dũng người Nam Định chơi cho SLNA, bên cạnh những người đồng đội trẻ tuổi là Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Tuấn, Văn Sỹ Hùng... Hiện tại, Nguyễn Văn Dũng đang là “thuyền trưởng” của CLB Dược Nam Hà Nam Định, đội bóng đang chơi tại đấu trường V.League.

Nguyễn Quốc Trung (Nam Định)

Phải tới mùa giải 1995, trong đội hình đội bóng xứ Nghệ mới có thêm gương mặt đến từ "Thành Nam", đó là cựu thủ môn Nguyễn Quốc Trung. Giai đoạn này, SLNA đang ở trong tình cảnh "khủng hoảng thủ môn" khi cựu thủ môn Nguyễn Xuân Thủy (Thủy "nghêu") đã giã từ sự nghiệp thi đấu, còn cựu thủ môn Nguyễn Xuân Vinh (Vinh "Bá") thì cũng chuẩn bị "treo găng". Thành tích ấn tượng nhất của Nguyễn Quốc Trung trong màu áo SLNA, chính là tấm Huy chương Đồng tại Giải vô địch Quốc gia năm 1996. Kết thúc mùa giải 1997, Nguyễn Quốc Trung trở lại thi đấu cho đội bóng quê hương.

Võ Văn Hạnh (Phú Yên)

Trong chuyến tập huấn tại Phú Yên (năm 1998), SLNA đã phát hiện ra tài năng của cựu thủ môn Võ Văn Hạnh một cách hết sức tình cờ. Nhờ màn trình diễn ấn tượng trong một buổi tập cùng đội bóng xứ Nghệ, cựu thủ môn sinh năm 1974 đã lọt vào "mắt xanh" của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh. Phần thưởng cho Võ Văn Hạnh là bản hợp đồng chuyên nghiệp. Không phụ lại niềm tin của Ban huấn luyện SLNA, Võ Văn Hạnh đã chơi tuyệt hay và góp công lớn vào những danh hiệu cao quý của đội bóng xứ Nghệ, điển hình như chức vô địch V.League 2001.

Cựu thủ môn Võ Văn Hạnh. Ảnh: S.T Đặng Quốc Cường (Thanh Hóa)

Mặc dù cùng SLNA lên ngôi vô địch tại Giải vô địch Quốc gia năm 2000, V.League 2001... nhưng cựu cầu thủ người Thanh Hóa chỉ là phương án dự phòng cho bộ đôi sát thủ Văn Sỹ Hùng - Văn Sỹ Thủy và sau đó là các tiền đạo ngoại. Điểm mạnh trong lối chơi của cựu tiền đạo Đặng Quốc Cường là khả năng càn lướt. Được biết, cựu cầu thủ thường mang chiếc áo số 21 của SLNA trong giai đoạn cuối thập niên 90 của thế kỷ trước đến đầu những năm 2000 đang sinh sống ở nước ngoài.

Hồ Ngọc Luận (Huế)

Nguyễn Ngọc Luận. Trung vệ Hồ Ngọc Luận chuyển đến sân ở đầu mùa giải 2011 từ CLB BĐ Huế, đội bóng quê hương của Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh. Tại đội bóng xứ Nghệ, cựu cầu thủ sinh năm 1986 thỉnh thoảng được cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng tung vào sân thi đấu, mỗi khi Nguyễn Huy Hoàng hoặc Nguyễn Hoàng Helio vắng mặt. Sau 2 mùa giải thi đấu cho SLNA, Hồ Ngọc Luận đã giành được 2 danh hiệu cao quý là chức vô địch V.League 2011 và chức vô địch Siêu cúp QG 2011. Kết thúc mùa giải 2012, Hồ Ngọc Luận chia tay SLNA để đầu quân cho HAGL.

Nguyễn Huỳnh Quốc Cường (Long An)

Đang sống kiếp “người thừa” tại CLB The Vissai Ninh Bình, cựu thủ môn sinh năm 1982 bỗng nhận được lời mời từ cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ngay lập tức, Nguyễn Huỳnh Quốc Cường xách hành lý vào thành Vinh để hội quân cùng Nguyễn Huy Hoàng và các đồng đội. Nhờ phong độ xuất sắc của cựu thủ môn người Long An, đội bóng xứ Nghệ đã vượt qua Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội) để giành được chức vô địch V.League 2011, với 3 điểm nhiều hơn (49 so với 46).

Cựu thủ môn Nguyễn Huỳnh Quốc Cường. Ảnh: TT&VH Nguyễn Cửu Phú (Huế)

Chuyển đến sân Vinh ở đầu mùa giải 2012 từ đội bóng Kiên Long Bank Kiên Giang, cựu cầu thủ Nguyễn Cửu Phú được kỳ vọng sẽ giúp cánh trái của SLNA trở nên chắc chắn, lợi hại hơn. Tuy nhiên, tại đội bóng xứ Nghệ, cựu hậu vệ cánh trái người Huế hiếm khi được đá chính ở vị trí sở trường, do không cạnh tranh nổi với cựu tuyển thủ Trần Đình Đồng. Cuối mùa giải 2013, Nguyễn Cửu Phú rời xứ Nghệ trong lặng lẽ. Kể từ đó đến nay, chưa có thêm cầu thủ người Huế nào khoác áo SLNA.

Chỉ với 8 gương mặt không phải người bản địa từng khoác áo SLNA từ trước đến nay, có thể thấy, nguồn cầu thủ của xứ Nghệ là vô cùng dồi dào, theo kiểu "tre già thì măng mọc". Phải "vạn bất đắc dĩ" thì đội chủ sân Vinh mới chiêu mộ cầu thủ từ địa phương khác về.

Ở Việt Nam, chưa có CLB chuyên nghiệp nào làm được như SLNA về sự "đậm đặc" của cầu thủ người bản địa trong đội hình, xuyên suốt chiều dài lịch sử./.