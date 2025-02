Kinh tế Điểm mặt những cây cầu 'tử thần' ở Nghệ An Địa bàn Nghệ An hiện có khá nhiều những cây cầu được ví như "tử thần". Đây là những cây cầu được xây dựng từ nhiều năm trước, hiện xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Clip: Văn Trường

Điển hình là cây cầu Ba Ba đi qua xóm Gia Mỹ và xóm Xuân Lai bắc qua sông Vách Bắc, thuộc địa phận xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Cây cầu này xây dựng từ năm 1980, hiện nay cầu đang bị xuống cấp nghiêm trọng, người dân mỗi khi lưu thông qua đây rất mất an toàn.

Cầu Ba Ba bắc qua sông Vách Bắc, xã Đô Thành, huyện Yên Thành bị mất phần lớn lan can. Ảnh: Văn Trường



Theo quan sát, ở đầu hai mố cầu cũng như mặt cầu nhiều đoạn đã bị rạn nứt, tạo ra khe hở rộng, đặc biệt là dọc phần lan can thành cầu bị đứt gãy 3 điểm dài từ 2-3 mét, có đoạn lan can gãy treo lủng lẳng giữa sông. Trong khi đó, hàng ngày người dân lưu thông qua đây khá nhiều, đặc biệt là giờ tan tầm.

Mặt cầu Ba Ba bị đứt ngang rất nguy hiểm khi lưu thông qua đây. Ảnh: Văn Trường

Chị Trần Thị Minh ở xóm Gia Mỹ, xã Đô Thành cho biết: Sợ nhất là mỗi khi đi vào ban đêm, lan can bảo vệ cầu nhiều đoạn bị gãy nên có thể rơi xuống kênh bất cứ lúc nào. Thực tế đã từng xảy ra một số trường hợp rơi cả người và xe xuống sông nhưng rất may là chưa để lại hậu quả đáng tiếc về người. Người dân đang rất mong chờ được xây dựng cầu mới để thuận tiện đi lại an toàn.

Nhiều vị trí lan can cầu bị đứt gãy trơ lõi thép. Ảnh: Văn Trường

Ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết: Đây là cây cầu quan trọng nối với tuyến đường trục chính để đến UBND xã Đô Thành và Quốc lộ 1 nhưng hiện nay đã hư hỏng nặng, xã đã cấm ô tô lưu thông, chỉ cho xe máy và xe đạp qua lại, xã khuyến cáo bà con cẩn thận khi qua cầu để tránh nguy cơ tai nạn.

Mặc dù đã có biển báo cảnh báo cầu yếu nhưng hàng ngày các phương tiện qua lại lớn. Ảnh: Văn Trường.

Cũng nằm trong tình trạng trên, cầu thị trấn Hoa Thành, huyện Yên Thành bắc qua sông Dinh được xây dựng từ hàng chục năm qua, là đầu mối giao thông quan trọng kết nối khu đô thị huyện Yên Thành. Hiện nay địa phương đã đặt biển cảnh báo cầu yếu, các phương tiện cần hạn chế tải trọng.

Cầu thị trấn Hoa Thành, huyện Yên Thành bắc qua sông Dinh hiện đang xuống cấp.



Ông Nguyễn Quang Sáng - Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Thành cho biết thêm: Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Thành đã nâng cấp, xây dựng được 5 cầu trọng điểm, gồm cầu Đồng Ruồng, xã Long Thành; cầu Bàu Dài, xã Lăng Thành; cầu Vân Tụ, xã Vân Tụ…

Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn trên 10 cây cây cầu đã yếu và xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại và mất an toàn giao thông, bao gồm: cầu Sa Tràn, xã Vân Tụ; cầu Long Nhân, cầu Yên Mội, xã Long Thành; cầu Ba Ba, xã Đô Thành…

Huyện Yên Thành đang rà soát các cây cầu yếu và trình xin các ngành nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng thay thế các cây cầu “già” để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.

Tương tự, cầu Nghi Trung, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc xây dựng từ năm 1990, kết nối giữa các xã lân cận nhưng đến nay cũng đã xuống cấp. Quan sát tại cầu này cho thấy hệ thống lan can hầu hết bị gãy trơ cả sắt thép ra ngoài. Mặt cầu đã bị bong tróc, trong khi lưu lượng phương tiện qua lại cầu này khá nhiều.

Cầu Nghi Trung, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường

Theo Sở Giao thông vận tải, những năm qua, Nghệ An được Nhà nước quan tâm xây dựng hàng loạt cầu vượt sông, vượt biển quy mô. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh đang còn có hàng trăm cây cầu dân sinh xuống cấp có kết cấu yếu, chịu tải trọng thấp.

Nghệ An cũng đã tranh thủ nguồn vốn của bộ, ngành Trung ương, các chương trình dự án, tổ chức xã hội từng bước sửa chữa, xây dựng mới thay thế các cây cầu yếu.