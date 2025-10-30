Kinh tế Điểm mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2025 được Quốc hội khoá XV thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/10/2025. So với trước đây, Luật mới này đã điều chỉnh một số quy định, đồng thời bổ sung nhiều điểm mới đáng chú ý, phù hợp với phương châm kiến tạo, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, phát triển.

Mở rộng đối tượng và bổ sung nhiều khoản thu nhập chịu thuế

Theo đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2025 đánh thuế với mọi thu nhập tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài không phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh. Cụ thể, tại điểm d khoản 2, điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, mở rộng đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số thì phải nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Ngoài ra, tại khoản 3, điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 bổ sung nguyên tắc xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.

Bên cạnh đó, tại điều 3, Luật đã bổ sung nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế hoặc thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng; các khoản tài trợ, tặng cho bằng tiền hoặc hiện vật nhận được; chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, điều chuyển khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài; thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập đối với các hoạt động cho thuê tài sản công và các khoản thu nhập khác, trừ các khoản thu nhập được miễn thuế.

Doanh nghiệp tham gia sản xuất xanh và tuần hoàn sẽ được giảm thuế thu nhập. Ảnh: Nguyễn Hải

Ưu đãi giảm thời gian miễn thuế sản phẩm công nghệ mới, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn

Theo khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025: Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam; thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm bao gồm cả sản xuất thử nghiệm có kiểm soát theo quy định của pháp luật. Thu nhập tại khoản này được miễn thuế tối đa không quá 03 năm.

Trước đây, các khoản thu nhập trên được miễn thuế tối đa là 05 năm.

Sửa đổi các ngành, nghề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Cụ thể, tại điều 12, Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 đã điều chỉnh danh mục ngành, nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó một số lĩnh vực nổi bật được đưa vào diện hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm: Dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 điều 20, Luật Đầu tư. Chính phủ quy định chi tiết về thời gian thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án quy định tại điểm này; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh trụ sở làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; bổ sung ngành nghề ưu đãi: Dịch vụ công nghệ số, an toàn thông tin mạng, chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Luật cũng đồng thời bỏ một số ngành, nghề được hưởng ưu đãi như Dự án sản xuất có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng; dự án đầu tư tại khu công nghiệp.

Các đại biểu tham quan gian hàng công nghệ của các doanh nghiệp công nghệ 2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Mở rộng đối tượng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoản 10, điều 4, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, mở rộng đối tượng miễn thuế TNDN đối với: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.

Bổ sung một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Tại điều 9, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, bổ sung khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, cụ thể như sau:

Khoản chi thực tế cho người được biệt phái tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;

Chi phí tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại, đổi mới công nghệ sẽ được khấu trừ chi phí chịu thuế của doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hải

Một số khoản chi phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ theo quy định của Chính phủ;

Một số khoản chi hỗ trợ xây dựng công trình công cộng, đồng thời phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Chi phí liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính nhằm trung hòa carbon và net zero, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; một số khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập theo quyết định của Chính phủ.

Sửa mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngoài mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông là 20% theo quy định cũ, điều 10, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 quy định bổ sung các mức thuế suất theo doanh thu: Thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 03 tỷ đồng; thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 03 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng.

Luật cũng quy định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số trường hợp ngành nghề kinh doanh đặc thù, gồm: Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí từ 25% đến 50%...