Điểm sáng bất động sản Thị xã Thái Hòa

Định hướng phát triển Thái Hòa trở thành thành phố cửa ngõ phía Tây

Dù thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 nhưng năm 2021, TX.Thái Hòa vẫn được đánh giá là một trong những thị trường bất động sản có nhiều cơ hội và sôi động nhất khu vực phía Tây Nghệ An, điều này chính nhờ lợi thế, tiềm năng và định hướng phát triển thành phố Thái Hòa thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh vào năm 2025 do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 7/2021.

Định hướng này sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa Thái Hòa trở thành cửa ngõ kết nối các tỉnh miền núi phía Tây Nghệ An, Thanh Hóa, đồng thời là cửa ngõ giao thương lớn với nước bạn Lào qua Cửa khẩu Nậm Cắn, Cửa khẩu Thanh Thủy, Cửa khẩu Tam Hợp.