Điểm sáng giải quyết việc làm ở một huyện miền núi

Qua bàn bạc, thống nhất, Phòng LĐ-TB&XH, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Công ty đã gặp gỡ lãnh đạo huyện Quỳ Châu để xin chủ trương. Theo đó: Công ty TNHH Nguồn nhân lực Phủ Quỳ sẽ mở 1 xưởng may gia công tạm đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Trước mắt, công ty sẽ tuyển các lao động mất việc, hồi hương vào làm việc. Lâu dài, công ty sẽ phối hợp cùng trung tâm để liên kết vừa học, vừa làm, giúp học viên có thu nhập ngay từ khi đang còn học nghề… Ý tưởng này đã được lãnh đạo huyện Quỳ Châu ủng hộ hết mình.

Xưởng may gia công tạm đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Ảnh: Kế Kiên

Tháng 7/2021, xưởng may gia công do Công ty TNHH Nguồn nhân lực Phủ Quỳ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳ Châu phối hợp tổ chức bắt đầu hình thành, thực hiện tuyển dụng công nhân và mua sắm, lắp đặt máy móc. Tháng 8/2021, xưởng may bắt đầu đi vào hoạt động với tổng số 3 dây chuyền may công nghiệp, cùng trên 80 công nhân. Đại đa số những công nhân đang làm việc ở đây là những lao động hồi hương, số còn lại là học viên của trung tâm.