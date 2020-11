Điểm sáng làng văn hóa Mẫu Đơn

Mẫu Đơn xác định mục tiêu phấn đấu trở thành xóm văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh. Để đạt được điều đó, xóm tiếp tục tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, kế hoạch thực hiên các tiêu chí xây dựng mô hình xóm văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, ngõ phố văn minh, xây dựng mô hình tự quản cộng đồng dân cư giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời xóm thực hiện tốt Hương ước, Quy ước của xóm, sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông, trong sản xuất, kinh doanh,... thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.