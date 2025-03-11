Điểm tin: Đình Bắc tố đồng đội, Kim Sang-sik hát Quốc ca Đình Bắc tố Võ Anh Quân “chơi bẩn”, HLV Kim Sang-sik học thuộc và hát Quốc ca; Trần Thành Trung khâu 5 mũi, Công Phượng nghỉ 7 trận. Tin nóng ngày 3/11/2025.

Điểm nhấn ngày 3/11/2025 xoay quanh cuộc khẩu chiến giữa Nguyễn Đình Bắc và Võ Anh Quân trong nội bộ U23 Việt Nam, cùng hình ảnh HLV Kim Sang-sik học thuộc và hát trọn Quốc ca. Bên cạnh đó, Ninh Bình bỏ lỡ chiến thắng trước Becamex TP.HCM, Nam Định hưởng lợi ở đấu trường khu vực do đối thủ vắng trụ cột, trong khi tình hình nhân sự đội tuyển và CLB có nhiều cập nhật quan trọng.

Đình Bắc chỉ trích đồng đội U23 Việt Nam

Đình Bắc tố Võ Anh Quân 'chơi bẩn'.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gây tranh cãi khi đăng hình vết bầm trên mặt cùng lời nhắn “bạn đá bóng bẩn thế”, ám chỉ hậu vệ Võ Anh Quân – đồng đội tại U23 Việt Nam. Anh Quân đáp trả ngay sau đó, tạo nên màn khẩu chiến ngắn trên mạng xã hội. Sự việc dấy lên lo ngại về mâu thuẫn nội bộ U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik học thuộc Quốc ca Việt Nam để hòa nhập

HLV Kim Sang-sik chia sẻ ông đã nhờ phiên dịch dạy từng câu để học thuộc và hát trọn vẹn bài Tiến quân ca, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn hòa nhập với Việt Nam. Hình ảnh ông đặt tay lên ngực hát Quốc ca gây xúc động, được xem là biểu tượng gắn kết Việt – Hàn trong bối cảnh đội tuyển chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới.

Trần Thành Trung chấn thương nhẹ, kịp dự SEA Games 33

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Ninh Bình) chỉ bị rách da ống chân và phải khâu 5 mũi sau pha va chạm trong trận gặp Becamex TP.HCM. Chấn thương không ảnh hưởng xương hay dây chằng, và anh có thể trở lại tập luyện sau khoảng 10 ngày. Đây là tin tích cực cho U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Công Phượng tiếp tục nghỉ thi đấu vì chấn thương

HLV Việt Thắng xác nhận Công Phượng vẫn chưa thể tập luyện và sẽ tiếp tục vắng mặt ở vòng tới của Trường Tươi Đồng Nai. Tiền đạo sinh năm 1995 đã nghỉ 7 trận liên tiếp vì chấn thương. Dù đội vừa thắng Thanh Niên TP.HCM 4-2, HLV Việt Thắng khẳng định ưu tiên hàng đầu là để Công Phượng hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại.

Xuân Son sẵn sàng tái xuất trong tháng 11

Xuân Son có thể trở lại trong tháng 11.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11 tới. Sau gần một năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, sự trở lại của Xuân Son được kỳ vọng giúp hàng công tuyển Việt Nam tăng tính đột biến trong các giải sắp tới.

Ninh Bình hòa Becamex TP.HCM, Hoàng Đức tiếc nuối

Sau trận hòa 1-1 với Becamex TP.HCM ở vòng 9 V-League 2025/26, tiền vệ Hoàng Đức bày tỏ sự tiếc nuối khi Ninh Bình mất tập trung và đánh rơi chiến thắng trên sân nhà. HLV Gerard Albadalejo thừa nhận đội kiểm soát tốt nhưng thiếu quyết đoán trong dứt điểm. Kết quả này khiến Ninh Bình chỉ hơn Công an Hà Nội 1 điểm.

Nam Định hưởng lợi khi FIFA chưa ra phán quyết với Malaysia

FIFA và AFC vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vụ Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Vì vậy, án treo giò tạm thời của bảy cầu thủ – trong đó có ba người thuộc Johor Darul Ta’zim – vẫn có hiệu lực. Điều này giúp CLB Nam Định hưởng lợi khi đối thủ thiếu trụ cột ở trận Cúp C1 Đông Nam Á ngày 5/2/2026.

Điểm nhanh

U23 Việt Nam: Nội bộ dậy sóng sau tranh cãi giữa Đình Bắc và Võ Anh Quân.

Đội tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang-sik học thuộc và hát Tiến quân ca, Xuân Son có thể trở lại tháng 11.

Ninh Bình: Hòa 1-1 Becamex TP.HCM, chỉ hơn Công an Hà Nội 1 điểm; Trần Thành Trung khâu 5 mũi, dự kiến tập luyện lại sau 10 ngày.

Trường Tươi Đồng Nai: Công Phượng tiếp tục vắng mặt, đã nghỉ 7 trận liên tiếp.

Nam Định: Hưởng lợi khi đối thủ ở Cúp C1 Đông Nam Á vẫn thiếu trụ cột do án treo giò tạm thời.

Toàn cảnh cho thấy các đội bóng và đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề với nhiều biến động nhân sự, từ hồi phục chấn thương đến củng cố kỷ luật và tinh thần đội ngũ, trước khi hướng tới SEA Games 33 và sân chơi khu vực.