(Baonghean.vn) -Ứng phó với bão số 1, Nghệ An xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân; Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Về tránh bão số 1, nhiều tàu Nghệ An trúng đậm cá… là những thông tin nổi bật ngày 17/7.