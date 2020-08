Điểm trung bình chung kỳ thi tốt nghiệp THPT của Nghệ An đứng thứ 32 trong cả nước

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, so với cả nước, điểm trung bình chung của Nghệ An thấp hơn 0,26 điểm, xếp thứ 32 trên toàn quốc, tăng 4 bậc so với năm 2019 (xếp thứ 36) và 10 bậc so với năm 2018 (xếp thứ 42).



Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà

Về từng môn thi, tương tự như phổ điểm cả nước, Giáo dục công dân là môn có điểm trung bình cao nhất với 7,92 điểm.

Môn thứ 2 là Địa lý 6,76 điểm. Tiếp sau đó là các môn Hóa học với 6,64 điểm, Vật lý với 6,60 điểm, Ngữ văn 6,56 điểm, Toán 6,41 điểm, Sinh học với 5,21 điểm và Lịch sử với 5,04 điểm và thấp nhất là Ngoại ngữ với 3,99 điểm.

Tiếng Anh cũng là môn có điểm liệt nhiều nhất với 33 em.

Phổ điểm tất cả các môn đều cao hơn so với năm học trước với trung bình là 0,76 điểm.