'Điểm tựa' vùng biên

Giữ gìn an ninh biên giới

Vài năm trở lại nay, trên địa bàn các xã biên giới của các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong tệ nạn buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có chiều hướng giảm về số lượng vụ việc, song vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, hệ lụy khó lường. Theo thống kê của các lực lượng chức năng, trên địa bàn xã Na Ngoi khoảng 3 năm lại đây tình hình tội phạm ma túy có dấu hiệu tăng trở lại, cho dù số vụ việc hàng năm so với các năm trước đó ít hơn.

Cụ thể, nếu như năm 2019 xảy ra 16 vụ, 21 đối tượng phạm tội về buôn bán, vận chuyển ma túy, thì năm 2020 xảy ra 15 vụ, bắt giữ, xử lý 19 đối tượng; còn 10 tháng đầu năm 2021 là 15 vụ với 23 đối tượng bị bắt giữ, xử lý.





Để ngăn chặn tội phạm ma túy hoành hành trên các bản vùng biên, đặc biệt là ở xã Na Ngoi, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, triệt phá, trong đó, có sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 (Quân khu 4), đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Na Ngoi.





Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 giúp người dân trồng trọt phát triển kinh tế. Ảnh: Quang Sơn Xác định được một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân tham gia buôn bán, vận chuyển hàng cấm, di cư tự do một phần xuất phát từ việc trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao… Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 đã thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, kết hợp thực hiện các dự án, chương trình ổn định dân cư, hỗ trợ sản xuất… quy hoạch lại các bản, điểm dân cư dọc tuyến biên giới, hình thành vành đai vững chắc bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Quân sự 2 huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, 8 xã, 7 đồn biên phòng xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể. Trên cơ sở đó, thường xuyên trao đổi thông tin; phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; không để kẻ xấu lôi kéo vượt biên trái phép, tham gia buôn bán ma túy, mua bán người, truyền đạo trái pháp luật. Nhờ vậy, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 hướng dẫn nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An kỹ thuật chăm sóc cây chanh leo. Ảnh: Huy Cường

Trong 5 năm trở lại nay, Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 cũng đã phối hợp tổ chức được 22 lớp tập huấn cho hơn 3 ngàn lượt người dân gồm cán bộ xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín… về kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng nếp sống văn hóa. Mở 18 lớp xóa mù chữ cho gần 500 lượt người tham gia, vận động 98 học sinh trở lại lớp học và nhận đỡ đầu 32 học sinh nghèo vượt khó . Nhờ đó, người dân đã yên tâm, tin tưởng ở lại quê hương làm ăn, sinh sống, hầu như không còn ý định di cư tự do.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

Đầu tháng 11/2021, chúng tôi đã có dịp đến xã Na Ngoi, chứng kiến sự đổi thay của cuộc sống người dân nơi đây. So với 5 năm trước, không chỉ đường sá đi lại đã được bê tông hóa, nhựa hóa, mà nhiều bản, làng nơi đây cũng sung túc, trù phú hơn. Theo ông Mùa Bá Giờ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Kỳ Sơn): Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 nhiều năm qua đã trở thành “điểm tựa” ở vùng biên, giúp địa phương giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, thực hiện nhiều chương trình thiết thực giúp người dân xã Na Ngoi vươn lên xóa đói, giảm nghèo như hỗ trợ giống cây, con, xây dựng các trạm biến áp, đường điện hạ thế, các công trình cơ sở hạ tầng…

Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 tặng quà hỗ trợ, nhận đỡ đầu 32 học sinh nghèo vượt khó trên các bản vùng biên. Ảnh: Quang Sơn Trong năm 2021, Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 đã huy động gần 6.000 lượt cán bộ, nhân viên giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ vật liệu cho chính quyền xây dựng nông thôn mới gần 100 triệu đồng; giúp 5 trường học trên địa bàn xây dựng nhà ăn, mái che, khu vui chơi, tường bao với số tiền gần 180 triệu đồng. Đơn vị cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Na Ngoi xây nhà thiện nguyện trên 100 triệu đồng và triển khai 35 mô hình kinh tế giúp các hộ nghèo với số tiền 180 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 21.000 lượt người, tương đương giá trị vật tư 2,5 tỷ đồng, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người dân. Gần đây nhất, ngày 7/7/2021, gia đình anh Và Bá Khùa và Lỳ Y Chủ ở bản Nậm Càn bị hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ nhà cửa. Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm và giúp đỡ gia đình anh hơn 225 ngày công, toàn bộ vật liệu để xây dựng tường bao, nền nhà với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Đơn vị Đoàn KTQP4 phối hợp hỗ trợ xây tặng gia đình anh Và Bá Khùa căn nhà trị giá trên 100 triệu đồng. Ảnh: Quang Sơn Theo Đại tá Chu Huy Lương - Chính ủy Đoàn Kinh tế quốc phòng 4: Khu Kinh tế quốc phòng Kỳ Sơn được xác định là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An. Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 không chỉ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở các bản vùng biên giới khu vực đóng quân, mà còn triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, hướng đến xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới phía Tây Nghệ An. Đến tháng 10/2021, đoàn đã thực hiện đầu tư xây dựng 43 công trình, trong đó, 42 công trình đã hoàn thành, 37/42 công trình đã bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng địa phương, tạo điều kiện cơ sở ban đầu ổn định dân cư, thúc đẩy sản xuất. Các công trình thuộc các lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu kết hợp với chương trình quy hoạch, bố trí, sắp xếp, ổn định lại dân cư cho 797 hộ gia đình, quy hoạch lại các khu vực sản xuất tập trung đã hình thành nên các cụm bản dọc tuyến biên giới, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 phối hợp với địa phương hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, làm đường giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Quang Sơn

Bên cạnh đó, thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, đơn vị đã xây dựng được 29 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, 29 đợt cấp cây, con giống trị giá đầu tư 7 tỷ đồng cho 667 hộ trên địa bàn 32 bản thuộc Chương trình 30a, 135. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả như nuôi trâu, bò sinh sản, trồng đào bản địa, chè shan tuyết… tạo sự chuyển biến rõ nét đối với KT-XH địa phương. Thu nhập bình quân hộ nghèo tăng 13-15%, năng suất cây trồng tăng 16,76%, tạo việc làm cho 18,72% lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo trung bình từ 4-6% (huyện Kỳ Sơn giảm nghèo từ 65,57% năm 2015 xuống 42,21% năm 2020; huyện Quế Phong giảm từ 51,4% năm 2015 xuống 22,6% năm 2020)…





Tại Hội nghị khảo sát kết quả xây dựng và hoạt động Khu Kinh tế quốc phòng Kỳ Sơn mới được tổ chức trong tháng 11/2021, lãnh đạo các huyện Kỳ Sơn và Quế Phong đều cho rằng, những mô hình, việc làm thiết thực của Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 thực sự là đòn bẩy có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tại địa bàn biên giới. Không chỉ giúp địa phương khai thác tiềm năng, tạo ra vùng nguyên liệu tập trung và nhiều việc làm với thu nhập cao cho đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn góp phần hạn chế tình trạng di, dịch cư tự do, đốt nương làm rẫy, bảo vệ rừng đầu nguồn…