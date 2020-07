Diễn Châu: Chú trọng thu hút đầu tư, tạo sự đột phá mạnh mẽ

Nhiều thành quả nổi bật

Ngày 02/01/2020, Nhà máy may xuất khẩu của Công ty cổ phần Nam Thuận chính thức đi vào hoạt động trong niềm vui lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diễn Châu. Nhà máy đóng tại xã Diễn Mỹ, với tổng mức đầu tư 178,4 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, vận hành hết công suất băng chuyền, nhà máy sẽ cho ra đời khoảng 20 triệu sản phẩm/năm và số lượng lao động tương ứng cần có là 3.000 lao động. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết bài toán việc làm, “ly nông bất ly hương” và tăng ngân sách cho người dân huyện nhà.

Nhà máy may xuất khẩu của Công ty cổ phần Nam Thuận chính thức đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 178,4 tỷ đồng. Ảnh: Thành Cường Là một công nhân được vào làm việc tại nhà máy ngay đợt đầu, chị Nguyễn Thị Hoa (23 tuổi, ở xã Diễn Mỹ) chia sẻ niềm vui: “Công nhân làm ở nhà máy may được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm đầy đủ; được hưởng chế độ thai sản, con nhỏ, ốm đau, tai nạn lao động; được nghỉ vào các dịp lễ. Hiện tôi đang được công ty trả 7 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập tốt ở nông thôn... Mong rằng, ở huyện có thêm nhiều nhà máy để người dân đỡ phải đi làm xa”.



Ông Phạm Văn Lương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thuận chia sẻ: “Sau khai trương, hoạt động của nhà máy bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng tạo việc làm ổn định cho 1.000 công nhân. Thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh trên thế giới lắng lại, chắc chắn hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy sẽ dần khởi sắc hơn”.

Ở Diễn Châu, Nhà máy may xuất khẩu Công ty cổ phần Nam Thuận chỉ là một trong số nhiều “thành quả” của công tác thu hút đầu tư của huyện nhà. Bên cạnh nhà máy may này còn có thể kể đến những dự án đã, đang và sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của địa phương thời gian tới như: Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép tại xã Diễn Trường (diện tích 9,9 ha, tổng mức đầu tư 506 tỉ đồng, công suất 25.000.000 đôi giày/năm, khi hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 6.000 lao động tại địa phương, dự kiến đi vào hoạt động quý II năm 2020); Nhà máy may xuất khẩu Phú Linh tại xã Diễn Lâm (diện tích 3,29 ha, tổng mức đầu tư 60 tỉ đồng, dự kiến sẽ thu hút 1.500 lao động, hiện nay đã thu hút trên 1.000 lao động); Nhà máy Sản xuất bao bì Quốc tế ECO tại xã Diễn Lộc (diện tích 4,21 ha, tổng mức đầu tư 100 tỉ đồng, công suất 1.850.000 túi bao bì/năm, đi vào sản xuất kinh doanh từ tháng 12/2018, giải quyết việc làm cho 150 lao động với thu nhập bình quân 5 - 7 triệu đồng/người/tháng)... Ước tính, các nhà máy này đã tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương.

Các nhà máy đi vào hoạt động, đã tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương. Ảnh: Thành Cường “Mùa quả ngọt” từ công tác thu hút đầu tư mà Diễn Châu đang có được chính là nhờ quyết tâm, chủ động thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể hóa Nghị quyết, ngày 22/6/2016, Huyện ủy Diễn Châu đã ban hành Đề án số 15-ĐA/HU về “Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2016- 2020”; UBND huyện Diễn Châu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Diễn Châu đã chung sức đồng lòng, không ngừng cố gắng đưa Nghị quyết, đề án, kế hoạch vào cuộc sống.



Theo đó, với phương châm không chờ nhà đầu tư tìm đến mà chủ động tìm đến các nhà đầu tư, huyện Diễn Châu đã tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước trong thu hút đầu tư; tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được vị trí, tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của huyện theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư; làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phục vụ cho thu hút đầu tư; đẩy mạnh giới thiệu, tìm kiếm, quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án; thực hiện tốt cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư; chỉ đạo tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề trên địa bàn...

Huyện Diễn Châu đã thu hút được 31 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 4.334 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 536.3 ha. Ảnh tư liệu Với nhiều giải pháp đồng bộ triển khai Đề án 15-ĐA/HU một cách hiệu quả, đến nay, huyện Diễn Châu đã thu hút được 31 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 4.334 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 500 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 536.3 ha, vốn thực hiện ước đạt trên 40%... Có thể khẳng định: Kết quả thu hút đầu tư các dự án những năm qua của huyện nhà đạt tương đối cao, đã góp phần không nhỏ trong việc tăng trưởng, phát triển kinh tế của huyện, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động trực tiếp và gián tiếp tại địa phương.



Tạo chuyển biến mạnh mẽ

Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Lê Mạnh Hiên cho biết: Tiếp đà thành công, thời gian tới, Diễn Châu sẽ chủ động kêu gọi, nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, xây dựng mối quan hệ thân thiện và nhất quán với nhà đầu tư, doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển; nghiên cứu, ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư của huyện phù hợp với các quy định của pháp luật; chú trọng quảng bá, giới thiệu với doanh nghiệp trong nước, ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh và cơ chế, chính sách thông thoáng của địa phương để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về môi trường đầu tư; vận động nhân dân ủng hộ việc triển khai các dự án trên địa bàn; làm tốt công tác hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin, công khai minh bạch các thông tin liên quan để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế... Đặc biệt, Diễn Châu sẽ thực hiện xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quy hoạch làm cơ sở cho việc thu hút các dự án đầu tư, nhất là quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch của các địa phương, quy hoạch ngành và các sản phẩm chủ yếu; tăng cường phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thọ Lộc.