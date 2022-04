Diễn Châu phát triển đồng bộ các sản phẩm du lịch, thúc đẩy ngành 'công nghiệp không khói'

Sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch

Với lợi thế đường bờ biển dài 25 km cùng bề dày lịch sử, văn hóa, huyện Diễn Châu là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều cảnh đẹp, địa hình thuận lợi và những nét văn hóa đặc trưng. Những năm gần đây, Diễn Châu được hưởng thêm nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông khi có đến 4 trục giao thông trọng điểm quốc gia lưu thông qua gồm: Quốc lộ 1A; Cao tốc Bắc - Nam (đang triển khai); đường Sắt Bắc – Nam; đường quốc gia ven biển. Chính vì vậy, Diễn Châu trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống bản đồ du lịch quốc gia.

Diễn Châu được quy hoạch với 4 tuyến giao thông trọng điểm quốc gia là lợi thế cho phát triển du lịch.Ảnh: PV

Đến nay, Diễn Châu đã đầu tư xây dựng 3 bãi biển đẹp thành khu du lịch gồm: biển Cửa Hiền, bãi tắm Diễn Thành và Hòn Câu Diễn Hải. Theo đó, huyện đã thu hút đầu tư 14 khách sạn, 52 nhà nghỉ với hơn 500 nhà hàng, cơ sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện, khu liên hợp thể thao phục vụ nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi của du khách.

Cùng với du lịch biển, Diễn Châu cũng phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái tại các vùng hồ đập, sông núi với điểm nhấn khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm được đầu tư trên diện tích 350ha, tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng cùng nhiều hạng mục như: vườn thú hoang dã, khách sạn, biệt thự cao cấp, khu tắm bùn khoáng, công viên nước, sân golf.

Với bề dày lịch sử văn hóa, Diễn Châu cũng đặc biệt quan tâm khai thác tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh, điển hình là chùa Cổ Am tại xã Diễn Minh, với kiến trúc cổ được đầu tư trang trí đẹp mắt, kết hợp đồi núi xanh tươi đã thu hút rất đông du khách ghé thăm.

Hoạt động lễ hội đêm Giáng sinh thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và khách du lịch đến Diễn Châu. Ảnh: PV

Thúc đẩy phát triển du lịch đêm bên cạnh những loại hình du lịch thế mạnh

Tại hội thảo về phát triển du lịch khu vực Bắc Trung bộ được tổ chức tại huyện Diễn Châu diễn ra mới đây, các chuyên gia dự báo trong năm 2022, ngành Du lịch Việt Nam có thể đón đến 65 triệu lượt khách du lịch trong nước và hơn 5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ khách du lịch dự kiến đạt 400.000 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cũng đánh giá cao những kết quả du lịch Nghệ An đã đạt được thời gian qua cùng sự chủ động chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh Nghệ An. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, Nghệ An đã chủ động đổi mới sáng tạo, xây dựng sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và phù hợp với yêu cầu định hướng phát triển du lịch hiện nay. Tổng cục trưởng cho rằng, một trong những điều cần làm trong chính sách phát triển du lịch của địa phương là đa dạng hóa sản phẩm, làm mới sản phẩm, nâng cấp dịch vụ… để đáp ứng tốt nhất thị hiếu của khách du lịch.

Trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng của huyện Diễn Châu, một loại hình du lịch mới cũng đang được huyện quan tâm, xúc tiến thu hút đầu tư là du lịch đô thị với các sản phẩm du lịch ban đêm.

Xúc tiến phát triển du lịch đêm tại các khu đô thị mới có cảnh quan ấn tượng trên địa bàn huyện. Ảnh: PV

Chính quyền UBND huyện Diễn Châu hiện đang xúc tiến phối hợp với một đơn vị phát triển đô thị trên địa bàn huyện triển khai thí điểm loại hình du lịch này. Một số các hoạt động thu hút khách du lịch sẽ được xúc tiến trong thời gian tới như phố đi bộ, phố ẩm thực, lễ hội văn hóa… được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới cho du lịch huyện Diễn Châu năm nay./.